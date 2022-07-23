Mars'ta gizemli bir cisim bulundu! Bakın ne çıktı

Nasa'nın Perseverance gezgini Mars'ta gezinmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemden bu yana birçok ilginç fotoğraf yakalayan ve sosyal medyada gündem olmayı başaran Perseverance, Mars'ta garip çöpler bulmaya devam ediyor.

Nasa gezgini Perseverance, Mars'ta dolanmış kordon buldu

18 Şubat 2021 tarihinde Kızıl Gezegen'e inmeyi başaran ve yanında birtakım iniş takımı da götüren Perseverance, Jezero Krateri'nde gezinmeye devam ediyor. Şimdiye kadar yaklaşık 12 km'lik yol alan gezgin, son olarak ilginç şekilde dolanmış kordona rastladı.

Nasa bu kordonla ilgili detaylı bilgi vermese de, Perseverance'ın iniş takımına ait olduğu belirtildi. İndiği bölgenin gizemlerini çözmeye çalışan gezgin, kendinden bazı parçaları yakalamayı da ihmal etmiyor. Ancak görsel, sosyal medyada gündem olmuş gibi duruyor.

Çukur mu tepe mi? Mars Nasa fotoğrafları

Haziran ayında Mars gezgini, bazı kayaların arasına sıkışmış çöplerin fotoğrafını çekti. Birkaç hafta önce yayınlanan "Mars kapısı" ise oldukça merak uyandırdı. Şimdi ise 2021 yılında Kızıl Gezegen'e inerken bıraktığı atıkları toplamaya başladı.

Ayrıca bir süre önce "Mars yüzeyindeki detay çukur mu tepe mi" tartışması ortaya çıktı. NASA tarafından paylaşılan Mars fotoğrafları çukur ve kraterlere ait. Zaten aşağıdaki görselde de kraterin yakınlaştırılmış hali bulunuyor.

Buna ek olarak Mars'ın toprak ve kaya yapısı Dünya'dan farklı olduğu için yeryüzü şekilleri de alışageldiğimizin dışında. Örneğin yukarıdaki fotoğrafta solda yer alan görüntü aslında bir tepe. Fakat içerisindeki çukurun içinde bir tepe daha var.

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