Mars'ın geçmişi belli oluyor: Perseverance gezgininden bir ilk!

Mars Keşif Programı kapsamında Kızıl Gezegen üzerindeki kaya ve tortu örneklerini toplayıp eski mikroskobik yaşamın belirtilerini araştıracak olan Perseverance gezgini ve Ingenuity helikopteri, çalışmalarını hızlandırdı.

Perseverance gezgini, Mars toprağını incelenmesi için Dünya'ya getiriyor

Uzun bir süredir Mars'ta görev yapan ve gezegen hakkında bilgi toplayan Perseverance gezgini, dün bir ilki gerçekleştirdi. Gezgin, gezegenin yüzeyinden regolit adı verilen toprağı da Dünya'ya getirilecekler arasına ekledi. Bu bulgularla beraber programın asıl amacı olan Mars'ın bilinmeyen tarihinin gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Perseverance gezgini, bir süredir incelenmek üzere çeşitli bulgular topluyor. Ancak bu güne kadar belli bazı bölgelerdeki kaya parçalarını inceledi ve bir kısmını da Dünya'ya getirmek üzere yanına aldı. Son görev onun için de bir ilk oldu. NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'ndan Iona Tirona, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı.

Regolit taneciklerinin boyutu, şekli ve kimyası hakkında öğrendiğimiz her şey, gelecekteki görevler için daha iyi araçlar tasarlamamıza ve test etmemize yardımcı oluyor

Peki bu bulgular Dünya'ya nasıl geri gelecek?

NASA, geçtiğimiz günlerde belirsizliğini koruyan bu konu için video içerikli bir paylaşım gerçekleştirdi. Videoya göre uzay ajansı, geçmişte belirtmiş olduğu geri dönüş uzay aracına güvenecek. Bu araç, Kızıl Gezegen'e gidecek ve ardından da yüzeye çıkacak. Yüzeyde ise Mars örnek dönüşüne başlamak için Perseverance ile bir araya gelecek.

Yüzeyden elde edilen bulgular, uzay aracına yüklendikten sonra dönüş için yörüngeye geri fırlatılacak. Bu görevin başarılı olması, gezegende elde edilen keşiflerin incelenmesi için son derece önemli bir yere sahip. Ayrıca video, animasyon şeklinde karşımıza çıkıyor.

Video, Mars'a iniş ve örnek tüplerinden, onları Dünya'ya götürmeye kadar detaylı şekilde yer alıyor. Ayrıca animasyona Avrupa Uzay Ajansı, Goddard Uzay Uçuş Merkezi ve Marshall Uzay Uçuş Merkezi katkı sağlıyor