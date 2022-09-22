Mars görevi yaklaşıyor! Elon Musk tarih verdi

Geçtiğimiz ay Starship'i Super Heavy Booster ile test eden SpaceX, Mars görevine bir adım daha yaklaştı. Elon Musk, Starship ve Super Heavy Booster kullanarak gerçekleştirecekleri yeni uçuş için tarih verdi.

SN15 etiketli bir Starship prototipi, yüksek irtifa uçuşunu (Dünya atmosferi içinde) tamamlayarak 5 Mayıs 2021'de başarılı bir şekilde karaya indi. O günden beri Musk ve SpaceX, Starship'in ilk kez bir Super Heavy Booster ile uçurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Elon Musk, Starship uzay aracının yeni uçuşu için tarih verdi

Twitter'da açıklama yapan Elon Musk, "Starship'in ilk yörünge uçuşunu gelecek ayın sonlarında gerçekleştirmeyi umuyoruz. Ancak Kasım 2022 olma ihtimali daha yüksek" ifadelerine yer verdi.

Bu hafta birinci aşama güçlendirici, yedi motorun ateşlenmesiyle ilk kez test edildi. Bir önceki testte kullanılan motorların 2 katından fazla olduğunu belirten yetkililer, güvenli uçuş için tüm hazırlıkları tamamladıklarının altını çizdi.

SpaceX'in Starship roketi uçuşa bir adım daha yaklaştı!

Testleri tamamlayan SpaceX, bir sonraki aşamada Starship için Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) bir fırlatma lisansı alacak. Haziran ayında geçici lisans veren FAA, yeni lisans için toplam 75 adet değişiklik yapılmadı gerektiğini açıkladı.

Starship ve Super Heavy birlikte fırlatıldıklarında, test uçuşu ilkini yörüngeye kısa bir yolculuk için gönderecek ve ardından Hawaii kıyılarında bir sıçrama yapacak. Super Heavy ise Meksika Körfezi'ndeki modifiye edilmiş bir petrol platformuna iniş denemesi için dönecek.

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