Mark Zuckerberg'in serveti ne kadar? [2022 Güncel]

WhatsApp, Instagram, Facebook ve Oculus'un sahibi olan Mark Zuckerberg dünyanın en zengin insanlarından birisi olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl metaverse evreni konusunda dev bir adım atarak tüm şirketlerini Meta çatısı altında toplayan ünlü iş insanı için son dönemde ise işler pek yolunda gitmiyor.

Mark Zuckerberg'in serveti erimeye devam ediyor

Forbes'un yaptığı bir araştırmaya göre 2022 yılına yaklaşık 100 milyar dolarlık serveti ile giriş yapan Mark Zuckerbrg, geldiğimiz süreçte servetinin büyük bir çoğunluğunu kaybetmiş durumda. Forbes'un günlük olarak değişen listesine göre 26 Kasım 2022 itibarıyla Zuckerberg'in 40,7 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Zuckerberg son yaşadığı düşüşlerle birlikte şu anda dünyanın en zengin 27. insanı konumunda.

2022 yılı Mark Zuckerberg için pek de parlak geçmiyor. Son dönemde özellikle Facebook'ta önemli miktarda kullanıcı kaybeden başarılı iş insanı, en büyük darbeyi buradan yemiş durumda. Diğer yandan büyük bir para ve zaman ayırdığı metaverse dünyası da şimdilik Zuckerberg'in istediği gibi gitmiyor.

Dünyanın en çok para kaybeden insanı belli oldu!

Yıl içerisinde servetinin yaklaşık yüzde 60'ını kaybeden başarılı iş insanı, yalnız değil. Diğer birçok milyarder de bu süreçte servetlerinin birçoğunu kaybetmiş durumda. Bu süreçte en çok servet kaybedenlerden bir tanesi Elon Musk olurken, Jeff Bezos ve Bernard Arnault da maddi anlamda büyük zarar yaşadı.

Dünyanın en zengin 30 insanı: