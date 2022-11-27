Mark Zuckerberg'in serveti ne kadar? [2022 Güncel]
Teknoloji Haberleri
2022 yılında servetinin birçoğunu kaybeden Mark Zuckerberg'in toplam mal varlığı ne kadar? Dünyada kaçıncı sırada?
WhatsApp, Instagram, Facebook ve Oculus'un sahibi olan Mark Zuckerberg dünyanın en zengin insanlarından birisi olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıl metaverse evreni konusunda dev bir adım atarak tüm şirketlerini Meta çatısı altında toplayan ünlü iş insanı için son dönemde ise işler pek yolunda gitmiyor.
Mark Zuckerberg'in serveti erimeye devam ediyor
Forbes'un yaptığı bir araştırmaya göre 2022 yılına yaklaşık 100 milyar dolarlık serveti ile giriş yapan Mark Zuckerbrg, geldiğimiz süreçte servetinin büyük bir çoğunluğunu kaybetmiş durumda. Forbes'un günlük olarak değişen listesine göre 26 Kasım 2022 itibarıyla Zuckerberg'in 40,7 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Zuckerberg son yaşadığı düşüşlerle birlikte şu anda dünyanın en zengin 27. insanı konumunda.
2022 yılı Mark Zuckerberg için pek de parlak geçmiyor. Son dönemde özellikle Facebook'ta önemli miktarda kullanıcı kaybeden başarılı iş insanı, en büyük darbeyi buradan yemiş durumda. Diğer yandan büyük bir para ve zaman ayırdığı metaverse dünyası da şimdilik Zuckerberg'in istediği gibi gitmiyor.
Dünyanın en çok para kaybeden insanı belli oldu!
Yıl içerisinde servetinin yaklaşık yüzde 60'ını kaybeden başarılı iş insanı, yalnız değil. Diğer birçok milyarder de bu süreçte servetlerinin birçoğunu kaybetmiş durumda. Bu süreçte en çok servet kaybedenlerden bir tanesi Elon Musk olurken, Jeff Bezos ve Bernard Arnault da maddi anlamda büyük zarar yaşadı.
Dünyanın en zengin 30 insanı:
Mark Zuckerberg bu yıl önemli miktarda servetini kaybederek sıralamada gerilemiş durumda. Bakalım önümüzdeki yıllarda dünyanın en zenginleri listesi nasıl değişecek? Peki siz dünyanın en zengin insanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
En zengin insanlarServetYaşİş alanıÜlke1Elon Musk$191.2 B51Tesla, SpaceXABD2Bernard Arnault & family$179.2 B73LVMHFransa3Gautam Adani$134.3 B60Adani GroupHindistan4Jeff Bezos$116.8 B58AmazonABD5Warren Buffett$110.6 B92Berkshire HathawayABD6Bill Gates$106.2 B67MicrosoftABD7Larry Ellison$106.2 B78OracleABD8Mukesh Ambani$93.0 B65Reliance IndustriesHindistan9Carlos Slim Helu & family$87.7 B82telecomMeksika10Larry Page$84.4 B49GoogleABD11Sergey Brin$81.0 B49GoogleABD12Steve Ballmer$80.5 B66MicrosoftABD13Michael Bloomberg$76.8 B80Bloomberg LPABD14Francoise Bettencourt Meyers & family$73.0 B69L'OréalFransa15Zhong Shanshan$66.7 B67Nongfu SpringÇin16Jim Walton$64.6 B74WalmartABD17Rob Walton$63.2 B78WalmartABD18Amancio Ortega$62.7 B86Zaraİspanya19Alice Walton$62.3 B73WalmartABD20Julia Koch & family$60.1 B60Koch IndustriesABD20Charles Koch$60.1 B87Koch IndustriesABD22Michael Dell$53.4 B57Dell TechnologiesABD23David Thomson & family$53.2 B65Thomson CorporationKanada24Zhang Yiming$49.5 B38TikTokÇin25Phil Knight & family$41.6 B84NikeABD26Rodolphe Saadé & family$41.4 B52shippingFransa27Mark Zuckerberg$40.7 B38FacebookABD28Jacqueline Mars$39.1 B83Mars IncorporatedABD28John Mars$39.1 B87Mars IncorporatedABD30François Pinault & family$36.7 B86KeringFransa
Mark Zuckerberg Facebook Forbes Teknoloji Haberler
Mark Zuckerberg bu yıl önemli miktarda servetini kaybederek sıralamada gerilemiş durumda. Bakalım önümüzdeki yıllarda dünyanın en zenginleri listesi nasıl değişecek? Peki siz dünyanın en zengin insanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.