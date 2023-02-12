Maraş'ta 3. deprem olursa yıkılacak bina sayısı açıklandı!

Beş gün önce, yani 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Daha sonra gerçekleşen 100'den fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 büyüklüğünde (7.7 olarak revize etti), Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Bugün ise 3. bir deprem olması halinde yıkılacak bina sayısı açıklandı.

Bakan Kurum: 171 bin 882 binadan 24 bin 924'ü ağır hasarlı!

Yaşanan 2 deprem ve 2 bin civarı artçı sarsıntının ardından an itibariyle 22 binden fazla ölü, 80 binden fazla yaralı ve 6 bin 444 yıkılan bina olduğu tespit edildi. Cumhuriyet tarihinin en yıkıcı ve yüksek can kaybına yol açan bu afetinde farklı bir perspektiften bakmamızı sağlayacak yeni bir çalışma yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin etkilediği 10 ilde ayakta kalmayı başaran 171 bin 882 binanın incelendiğini söyledi. İçlerinden 24 bin 921'inin 120 bin 940 farklı bölümünde yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Deprem raporu: Ölü, yaralı, kurtarılan, personel ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

Bu kısaca şu anlama geliyor; 6.5 şiddetinin üstünde 3. bir bölgesel depreminin olması halinde neredeyse 25 bin bina daha yıkılacak. Bu da mevcutta 6 bin 444 olan sayının 5 katına yükselebileceğini gösteriyor. Üstelik Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarına göre, öncelikle önümüzdeki 6 ay, sonrasında ise 1 yıllık süreçte bu şiddette bir depremin yaşanması oldukça mümkün.

Tabii depremzedelerin tahliye işlemleri şu anda devam ediyor. Bölgede yaşayan halk öncelikli olarak toplanma alanları, çadır kentler, yurtlar ve otellere yerleştiriliyor. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde enkazın kaldırılarak yeni evler yapılacağı ve depremzedelere teslim edileceği belirtiliyor.

Ayrıca ağır hasarlı olduğu tespit edilen bu binalara girişler yasaklanmış durumda. Yani kaçak bir şekilde giren olmadığı sürece 3. bir deprem halinde ölüm beklenmiyor. Yine de dolaylı olarak etrafındaki yapılara zarar vererek hasara, yaralanmaya ve gerçekleştiği saate göre ölüme yol açabilir.

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Depremde kullanılan duvar arkasını gösteren teknoloji:

Depremzedelerin işine yarayacak web siteleri:

Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Deprem için bu ayarları yapın:

Depremde böyle yardım edebiliriz:

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