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Maraş'ta 2. büyük deprem: Yine 7.7 büyüklüğünde!

Teknoloji Haberleri

Maraş'ta 2. büyük deprem: Yine 7.7 büyüklüğünde!

Bugün öğlen saatlerinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde 2. büyük deprem meydana geldi. Bu sefer 7.6 büyüklüğünde. İşte detaylar...

Bugün Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Daha sonra gerçekleşen 100'den fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. (AFAD, 7.7 olarak revize etti)

2. depremin merkez üssü Gözpınar-Ekinözü Kahramanmaraş

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan tüm depremleri aşağıdaki görsellerde görebilirsiniz.

Haber güncelleniyor…

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Güneydoğu Anadolu Kahramanmaraş Deprem Hatay Teknoloji Haberler

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