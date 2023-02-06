Maraş'ta 2. büyük deprem: Yine 7.7 büyüklüğünde!

Bugün Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04: 17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa başta olmak üzere çevre iller de etkilendi.

Daha sonra gerçekleşen 100'den fazla ve 6.6'ya varan artçı depremlerin ardından 13: 24'te AFAD verilerine göre 7.6 büyüklüğünde, Kandilli Rasathanesi verilerine göre de 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. (AFAD, 7.7 olarak revize etti)

2. depremin merkez üssü Gözpınar-Ekinözü Kahramanmaraş

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan tüm depremleri aşağıdaki görsellerde görebilirsiniz.

Haber güncelleniyor…