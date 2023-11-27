Marangoz ustası, tahtadan Tesla Cybertruck üretti

Tesla'nın merakla beklenen Cybertruck modeli için bir marangoz ustası, tahtadan bir prototip üretti ve Elon Musk'a hediye etmek istiyor.

Tesla'nın merakla beklenen Cybertruck modeli için bu ayın sonunda etkinlik düzenlenmesi planlanıyor. Bu lansman kapsamında ilk sahipleriyle buluşacak Cybertruck, tüm dünyada merak uyandırmayı başardı. Ancak bir marangoz ustası Elon Musk'tan önce davranarak tahtadan Tesla Cybertruck üretti.

Tahtadan Tesla Cybertruck prototipi Musk'a hediye edildi

Otomobil meraklısı bir marangoz ustası olan Truong Van Dao, elektrikli pickup'ı Musk'tan önce çalışır hale getirmiş gibi görünüyor. Tamamen birebir boyutlarda olan ahşap versiyon, 100 günden fazla bir sürede tasarlandı. Metal bir şasi ve çerçeve kullanan Van Dao; ahşap paneller, koltuklar ve özel süslemeleri de ihmal etmedi.

Van Dao, ahşap versiyonuna LED ışıkları ve dönüş sinyallerini de dahil etti. Oldukça gerçekçi bu versiyonun tamamlanmasının ise 15 bin dolara (430 bin TL) mal olduğu aktarıldı. El yapımı Cybertruck'ın videoları sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Tesla'dan sürpriz etkinlik! Cybertruck ve dahası yolda

Van Dao ayrıca tahtadan Cybertruck'ın fotoğraflarını X'te paylaşarak Elon Musk'a ulaşmak istedi. Musk ise binlerce kişi tarafından desteklenen marangoz ustasının sesini duydu. Kendisini bu hafta Tesla'nın tesisini gezmeye ve şahsen tanışmaya davet etti.

Dao, çalışır durumdaki ahşap prototipi Tesla'ya ve Musk'a hediye etmek istiyor. Bu durum ise Cybertruck etkinliği öncesinde sosyal medyada dikkat çekmeyi başardı.

Sure, much appreciated ?? — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2023

Tesla geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla 30 Kasım'da bir teslimat etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Çekilişle seçilen katılımcıların ardından tüm davetiyelerin dağıtıldığını dile getirdi. Özel teslimat töreninin Gigafactory Texas'ta yapılması planlanıyor.