Manuel arabayı otomatiğe çevirdik!
Teknoloji Haberleri
Aracınızın orjinalliğini bozmadan monte edilip, aracın debriyajını otomatik hale getiren sistemi denedik. Manuel arabayı otomatiğe çevirdik.
Akıllı debriyaj sistemi manuel vitesli araçlar için geliştirilmiş bir sistem olarak biliniyor. Aracınızın orjinalliğini bozmadan monte edilip, aracın debriyajını otomatik hale getiren sistemi denedik. Manuel arabayı otomatiğe çevirdik.
Manuel arabayı otomatik vitese çevirdik!
Akıllı Debriyaj'a ulaşmak için buraya tıklayın
Araç kullanımındaki en büyük zorluk olan debriyaj pedalına basmak ve senkronizasyonu sistem tarafından yapılıyor. Bu büyük bir kolaylık ve sürüş konforu kazandırıyor ve aracınıza değer katıyor. Manuel vitesli aracı bir bakıma tiptronik bir vitesli araca dönüştürüyor.
Akıllı Debriyaj Size Ne Sunuyor
Otomatiğe yakın sürüş keyfi
Aracın orjinalliği bozulmadan montaj yapıyor
Baskı balatanın ömrünü uzatır
Her araca özel, fabrikasyon gibi özel tasarımlı ürünler
İstendiğinde otomatikten manuele geçebilme özelliği
Ruhsata İşletme ihtiyacı yok
Muayeneden, manuele alıp geçebilir
Periyodik bakıma ihtiyaç olmayan sistem
Uzun ömürlüdür
Müsteriye açık yazılımı var
Kendinize özgü sürüş tarzınıza göre ayar yapabilme imkanı
Türkçe sesli komutlarla sürücüyü yönlendirme
Hazır sürüş modları
Arıza durumunda görsel olarak arızasını bildirir
2 yıl garantilidir
30 gün içinde iade garantisi
Uygun fiyatlı ve bol yedek parça
Yaygın servis ağı
Test sürüşü imkanı
Aslında, bu teknoloji zaten Mercedes-Benz A190, C230, BMW M3, Ferrari ve benzeri birçok ünlü yabancı marka tarafından kullanılıyor. ACS (Autometed Clutch System), AC ve bir kaç isimle anılmaktadır. Son olarak Hyundai ve Kia,Hindistan pazarı için sıfır araçlarında bu teknolojiyi kullandı. Hyundai grubu buna IMT (Intelligent Manual Clutch) diyor. Hyundai Venue ve Kia Sonet, debriyaj pedalı olmayan ama vitesi manual olan araçlardır.
Suzuki Maruti ve Alto'nunda IMT teknolojisi kullandığı araçlar vardır. Türkiye pazarında bu tür araçlar pek olmadığından bize başta biraz yabancı geliyor olabilir. Ama geçmişi 40-50 yıla dayanan ve günümüzde kullanılan bir teknolojidir.