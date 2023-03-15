Akıllı debriyaj sistemi manuel vitesli araçlar için geliştirilmiş bir sistem olarak biliniyor. Aracınızın orjinalliğini bozmadan monte edilip, aracın debriyajını otomatik hale getiren sistemi denedik. Manuel arabayı otomatiğe çevirdik.

Manuel arabayı otomatik vitese çevirdik!

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Araç kullanımındaki en büyük zorluk olan debriyaj pedalına basmak ve senkronizasyonu sistem tarafından yapılıyor. Bu büyük bir kolaylık ve sürüş konforu kazandırıyor ve aracınıza değer katıyor. Manuel vitesli aracı bir bakıma tiptronik bir vitesli araca dönüştürüyor.

Akıllı Debriyaj Size Ne Sunuyor

Otomatiğe yakın sürüş keyfi

Aracın orjinalliği bozulmadan montaj yapıyor

Baskı balatanın ömrünü uzatır

Her araca özel, fabrikasyon gibi özel tasarımlı ürünler

İstendiğinde otomatikten manuele geçebilme özelliği

Ruhsata İşletme ihtiyacı yok

Muayeneden, manuele alıp geçebilir

Periyodik bakıma ihtiyaç olmayan sistem

Uzun ömürlüdür

Müsteriye açık yazılımı var

Kendinize özgü sürüş tarzınıza göre ayar yapabilme imkanı

Türkçe sesli komutlarla sürücüyü yönlendirme

Hazır sürüş modları

Arıza durumunda görsel olarak arızasını bildirir

2 yıl garantilidir

30 gün içinde iade garantisi

Uygun fiyatlı ve bol yedek parça

Yaygın servis ağı

Test sürüşü imkanı

Aslında, bu teknoloji zaten Mercedes-Benz A190, C230, BMW M3, Ferrari ve benzeri birçok ünlü yabancı marka tarafından kullanılıyor. ACS (Autometed Clutch System), AC ve bir kaç isimle anılmaktadır. Son olarak Hyundai ve Kia,Hindistan pazarı için sıfır araçlarında bu teknolojiyi kullandı. Hyundai grubu buna IMT (Intelligent Manual Clutch) diyor. Hyundai Venue ve Kia Sonet, debriyaj pedalı olmayan ama vitesi manual olan araçlardır.

Suzuki Maruti ve Alto'nunda IMT teknolojisi kullandığı araçlar vardır. Türkiye pazarında bu tür araçlar pek olmadığından bize başta biraz yabancı geliyor olabilir. Ama geçmişi 40-50 yıla dayanan ve günümüzde kullanılan bir teknolojidir.