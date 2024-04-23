MAN, hidrojen yakıtlı kamyon üretimine başlıyor

Ortaya çıkan son sızıntılara göre, MAN resmi olarak hidrojen yakıtlı kamyon üretmeye başlayacak. Bu alanda Avrupa'da bir ilki başaracak olan markanın, ilk etapta 200 adet kamyonu 2025 yılının son çeyreğine kadar piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bu hamlesiyle birlikte çevreyi koruma anlamında da önemli bir yol katedecek olan şirketin, sektördeki birçok rakibi için de örnek olması bekleniyor. Emsallerine göre çok daha az karbon salınımı yapan hidrojenli motorlar, geleceğin teknolojisi olarak gösteriliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

MAN, hidrojen yakıtlı kamyon projesi ile gündem oldu

600 kilometre civarında bir menzile sahip olması beklenen kamyonların, deposunun ise 15 dakikada tamamen dolacağı söyleniyor. H45 adı verilen yeni nesil hidrojen yanmalı motorun ise tam 520 beygirlik bir güce ve 2500 Nm torka sahip olacağı konuşuluyor.

Ayrıca araç Avrupa Birliği'nin sıfır emisyon düzenlemesine de tam uyumluluk gösteriyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Friedrich Baumann, hidrojen teknolojisinin enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu açısından büyük fark yaratacağını iddia etti.

MAN'ın yaptığı bu hamle, oldukça yenilikçi ve geleceğe yönelik olarak değerlendiriliyor. Hidrojen yanmalı motorlar başarılı olduğu takdirde ise, önümüzdeki dönemde birçok otomobilde de karşımıza çıkabilir. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce MAN hidrojenli motor projesiyle iyi bir başarı elde edebilecek mi? Siz MAN firmasının projelerini takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.