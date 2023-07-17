MAN eTruck, 2023 Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı

MAN eTruck, 43 uzmandan oluşan Red Dot Design Award'ın uluslararası jürisi tarafından 2023 Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü.

MAN eTruck, 19 Haziran'da Essen'de düzenlenen ve 60'tan fazla ülkeden katılımın olduğu özel bir törende ödülünü aldı.

Ödülle ilgili açıklamalarda bulunan MAN Truck & Bus Satış ve Müşteri Çözümlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Friedrich Baumann; "2024'ten itibaren uzun mesafeli taşımacılığı elektriklendirecek yeni eTruck'ımızın kazandığı, bu gıptayla bakılan tasarım ödülü, ekibimize projenin son aşamasından pazar lansmanına kadar ekstra güç veriyor. Yeni MAN eTruck, müşterilerimizin sadece teknik değil, aynı zamanda görsel olarak da elektromobiliteye geçişinin güçlü bir ifadesidir" dedi.

Red Dot kurucusu ve CEO'su Dr. Peter Zec de ödül töreninde, "Dünyanın dört bir yanından şirketler ve tasarım stüdyoları; yarışma sırasında önemli sayıda ürünü inceleyen uluslararası uzmanlardan oluşan Red Dot jürisinin profesyonel değerlendirmeleriyle karşı karşıya kaldı. Bu kadar güçlü katılımcının olduğu bir yerden kazanan olarak çıkmanız, ürününüzün olağanüstü kalitesinin kanıtıdır" diye konuştu.

Red Dot Tasarım yarışmasına her yıl yaklaşık 20 bin ürün sunulurken, bu yıl da 60 ülkeden toplam 51 yarışma kategorisinde değerlendirmeler yapıldı.

MAN Truck & Bus Tasarım Departmanı'nda renk ve malzeme tasarımından sorumlu olan Carolin Schütt ise şunları söyledi: "Hızla değişen bir dünya ve yeni teknolojiler çağında, doğru ve özgün kalmak önemlidir. MAN eTruck tasarımı çalışmalarımızda da bu mottoyu takip ederek, DNA'mıza ve kökenlerimize odaklandık. Nereden geliyoruz? Markamız neyi temsil ediyor? Müşterilerimiz bizi nasıl algılıyor? Diğer departmanlardan birçok meslektaşımızla birlikte bu soruların yanıtlarını MAN eTruck'ın tasarım geliştirme sürecine dahil ettik."

Geleneksele ve yeniliğe bağlı kalan MAN eTruck'ın tasarımı için; MAN Truck & Bus'taki tasarım uzmanları, MAN Genel Merkezi'nin manzarasını soyutladılar ve Zugspitze ile Münih arasındaki dağın eteklerini sürücü kabinini süsleyen çokgen bir desende görselleştirdiler.

Nötr, mat gri boya, radyatör ızgarasındaki yüksek voltajlı kırmızıya karşı, özel olarak seçildi ve dolaylı olarak aydınlatılan ön camla birlikte genel konsepte uyumlu hale getirildi. Tüm bu ayrıntıların sonucunda ise, araç kendisine güç veren enerjiyi soluyormuş hissi veren etkileyici bir izlenim ortaya çıktı.