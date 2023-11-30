Malezya Hükümeti, Sosyal Medya Şirketleriyle Reklam İçerikleri Üzerine Görüşecek

Malezya hükümeti, sosyal medya platformlarında yayınlanan cinsel içerikli ve rahatsız edici reklamlar için sosyal medya şirketlerinin yetkilileriyle görüşecek. İletişim ve Dijital Bakanı Fahmi Fadzil, algoritmaların sorunlu olduğunu belirterek, bu konunun ele alınacağını açıkladı. Ayrıca, sosyal medya platformlarının işbirliğiyle Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin nefret söylemi içeren paylaşımların kaldırıldığı da belirtildi.

Malezya hükümeti, platformlarda yayınlanan "uygunsuz ve rahatsız edici" reklamlar için sosyal medya şirketlerinin yetkilileriyle görüşecek.

Başkent Kuala Lumpur merkezli Free Malaysia Today'in haberine göre, İletişim ve Dijital Bakanı Fahmi Fadzil, sosyal medya şirketleriyle görüşeceklerini; görüşmelerin, platformlarda yayınlanan cinsel içerikli "uygunsuz ve rahatsız edici" reklamlar üzerine olacağını açıkladı.

Sosyal medya platformlarının kendi algoritmalarının bulunduğunu belirten Fadzil, "Algoritma konusu oldukça sorunlu ve bir nevi tünel sendromu ya da yankı odasıyla sonuçlanabiliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakan Fadzil, 1 Ekim-15 Kasım tarihlerinde sosyal medya platformlarının işbirliğiyle Filistin- İsrail çatışmasına ilişkin 147 nefret söylemi içeren paylaşımın kaldırıldığını belirtti.

Fadzil, hükümetin, "Malezya'nın çok kültürlü ve çok dinli toplumunun güvenliğini ve uyumunu korumaya devam edeceğini" sözlerine ekledi.