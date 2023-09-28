Malezya Başbakanı: Çin ile işbirliği teknolojik kalkınmayı destekliyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin ile işbirliğinin Malezya'nın bağımsız ve rekabetçi teknolojik kalkınmasını sürdürmesine olanak sağladığını belirtti. Enver, Çarşamba akşamı 2023 Malezya Bilişim ve İletişim Teknolojileri (ICT) Zirvesi'nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Malezya'nın başlangıçtaki tekli 5G ağ sağlayıcı modelini ikili bir modele dönüştürerek Çinli telekom devi Huawei'nin ülkeye daha etkin katılımının önünü açtığını söyledi.

KUALA LUMPUR, 28 Eylül (Xinhua) - Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Çin ile işbirliğinin Malezya'nın bağımsız ve rekabetçi teknolojik kalkınmasını sürdürmesine olanak sağladığını belirtti.

Enver, Çarşamba akşamı 2023 Malezya Bilişim ve İletişim Teknolojileri (ICT) Zirvesi'nin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Malezya'nın başlangıçtaki tekli 5G ağ sağlayıcı modelini ikili bir modele dönüştürerek Çinli telekom devi Huawei'nin ülkeye daha etkin katılımının önünü açtığını söyledi.

Başbakan, Çin ile teknolojik işbirliğinin kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar arasındaki uçurumu kapatacağını ve ülkenin 2030 Yeni Sanayi İmar Planı'nı gerçekleştirme çabasını destekleyerek bütüncül ve sürdürülebilir kalkınmaya olanak sağlayacağını ifade etti.

Huawei'nin Asya-Pasifik Başkanı Lin Baifeng ise dijital açıdan yenilikçi ve yeşil bir Malezya'nın inşasına, teknoloji devi Huawei'nin güvenilir bir ortak olarak tam destek vereceğini belirtti.

Lin, "Küresel bir ICT lideri olan Huawei, ülkedeki 5G, yapay zeka, dijital enerji ve benzeri unsurları güçlendirmek üzere teknik yeteneklerimizi, endüstriyel çözümlerimizi ve ekosistemimizi devreye sokacak. Ayrıca, yerel yetenekler yetiştirerek Malezya toplumuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yetkili, "Bu zirve Malezya'nın sürdürülebilir dijital ekonomisini desteklemeye yönelik uzun vadeli taahhüdümüzün bir parçası. Umuyorum ki bu iki günlük etkinlik, fikirlerin ve en iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliğinin teşvik edilmesi için değerli bir platform işlevi görmüştür" diye konuştu.

Zirveye, ICT sektörünün çeşitli kesimlerinden 300'ü aşkın sektör profesyoneli, girişim lideri ve ekosistem ortağı katıldı.