Mafia Serisinin Yeni Oyunu Yakında Duyurulabilir

Take-Two Interactive tarafından yayımlanan ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip Mafia oyun serisi, oyuncuların favorileri arasında yer alıyor. Son gelişmelere göre bu oyuncuları sevindiren bir haber var. Öyle ki sevilen serinin yeni üyesi için geri sayımın başladığı iddia edildi. İşte ayrıntıları…

Yeni Mafia oyunu, yakında duyurulabilir

Mafia oyun serisi, ilk olarak 2002 yılında piyasaya sürülen Mafia 1 ile başladı ve 2010'da Mafia 2, 2016'da ise Mafia 3 oyunları takip etti. Bu üç oyun, 2020 yılında yeniden yapımlarıyla tekrardan oyunculara sunuldu. Son gelişmelere göre bu oyunlar arasına bir yapım daha ekleniyor.

Oyun dünyası ile ilgili güvenilir kaynaklardan Kurakasis, Take-Two'nun yakın zamanda yeni bir Mafia oyunu duyuracağını iddia etti. Bunun için net bir tarih paylaşılmadı ancak oyun için marka tescili alındığı söyleniyor. Bu da duyuru için önümüzde çok da uzun bir süre kalmadığı anlamına geliyor.

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Geçen yıl Mafia serisinin geliştirici şirketi tarafından 'henüz duyurulmamış çok platformlu' olarak tanımlanan bir oyun için iş ilanı açılmıştı. Söz konusu bu oyunun ne olduğu bilinmese de Mafia serisine ait olacağı iddia ediliyordu.

Oyun dünyasının güvenilir isimlerinden Kotaku, Mayıs 2022'de serinin yeni üyesinin mafyanın doğum yeri olan Sicilya'da başlayacağını ve oyuncuların Tommy Angelo karakterini kontrol edeceğini ortaya çıkarmıştı. Oyun dünyasının en sevilen karakterlerinden Tommy Angelo'nun yeni oyunda da var olacak olması, serinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni oyundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.