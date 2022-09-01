Mafia 1 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu: Yeni Mafia Oyunu Geliyor!
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2K Games Mafia serisinin 20. yıl dönümünü kutlayarak yeni oyunun müjdesini verdi.
Mafia serisi, çıkış yaptığı 2002 yılından itibaren hikayesi, teması ve karakterleri ile oyun camiasında oldukça seviliyor. Ancak 2016'da çıkan Mafia 3 için aynı şeyleri söyleyemeyiz, son oyun eşsiz atmosferi kaybetmesiyle hayranlarını üzmüş ve eleştiriye tutulmuştu.
34 TL Değerindeki Mafia 1 Steam'de Ücretsiz!
2K Games, Mafia serisinin 20. yıl dönümünü kutluyor ve yıl dönümüne özel olarak Mafia 1 oyunu Steam'de ücretsiz oldu. Oyunu kütüphanenize eklemek için süreniz kısıtlı.
Yeni Mafia oyununun çıkış tarihi henüz belli değil ancak birkaç yıl daha uzakta olduğu aktarılıyor.
Kaynak: Tekmoloji / Teknoloji