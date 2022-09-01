Mafia 1 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu: Yeni Mafia Oyunu Geliyor!

Mafia serisi, çıkış yaptığı 2002 yılından itibaren hikayesi, teması ve karakterleri ile oyun camiasında oldukça seviliyor. Ancak 2016'da çıkan Mafia 3 için aynı şeyleri söyleyemeyiz, son oyun eşsiz atmosferi kaybetmesiyle hayranlarını üzmüş ve eleştiriye tutulmuştu.

34 TL Değerindeki Mafia 1 Steam'de Ücretsiz!

2K Games, Mafia serisinin 20. yıl dönümünü kutluyor ve yıl dönümüne özel olarak Mafia 1 oyunu Steam'de ücretsiz oldu. Oyunu kütüphanenize eklemek için süreniz kısıtlı.