Madrid Teknoloji Fuarı'nda Çeşitli Görüntüler

İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA fuar merkezinde düzenlenen Madrid Teknoloji Fuarı, 400'den fazla şirket ve 350 konuşmacının katılımıyla gerçekleşti. Bulut, siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, e-ticaret ve dijital pazarlama gibi konuların ele alındığı fuara Çinli şirketler de katıldı.

1. Madrid Teknoloji Fuarı'ndan çeşitli görüntüler

2. SES 1 (İspanyolca): PEDRO PABLO LAİNA MARCO, Huawei İspanya Satış Veri Merkezi Müdürü

İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA fuar merkezinde düzenlenen Madrid Teknoloji Fuarı, Salı günü sona erdi.

İki gün süren etkinlik, 400'den fazla şirket ve 350 konuşmacının yanı sıra yaklaşık 15.000 ziyaretçiyi ağırladı.

Bulut, siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, e-ticaret ve dijital pazarlama gibi temalara odaklanan fuara Huawei, China Mobile International ve Alibaba gibi Çinli şirketler de katıldı.

"Tüm dijitalleşme ekosistemini bir araya getiren ve üreticiler, müşteriler ve mühendislerle buluşabilmemizi sağlayan bu fuar, Avrupa'daki en önemli etkinliklerimizden biri."

Çinli Kehua Tech şirketinden Chen Yong, "Bir süredir İspanya pazarını izliyoruz ve Avrupa'nın güneyi için bir iletişim merkezi olan Madrid'in şirketimiz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu sefer en güncel teknolojimizi, mikro veri merkezimizi ve modüler UPS'imizi de fuara getirdik."

Madrid Teknoloji Fuarı'nda Büyük Veri, Yapay Zeka, Siber Güvenlik Dünyası, Pazarlama Teknolojisi ve telekomünikasyonu konu alan Bağlantı Dünyası da dahil olmak üzere yedi bölüm yer aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)