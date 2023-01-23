macOS Ventura 13.2 çıktı! İşte tüm yenilikler

Apple, macOS Ventura 13.2 güncellemesini yayınladı. Güvenlik açıklarını içeren yeni güncelleme paketi, aynı zamanda birtakım geliştirme ve hata düzeltmesini de içeriyor. İşte macOS Ventura 13.2 ile gelen yenilikler.

macOS Ventura 13.2 neler sunuyor?

Apple'ın açıklamasına göre macOS 13.2 ile kullanıcıları etkileyen güvenlik açıkları kapatıldı. Ayrıca yeni güncelleme, işletim sisteminin genel performansını da iyileştiriyor. macOS Ventura 13.2, kullanıcıların son zamanlarda Freeform ve VoiceOver'da şikayet ettiği bazı küçük hataları gideriyor.

Bu sürüm, Apple'ın önümüzdeki birkaç ay boyunca sunacağı güvenlik özelliklerinin bir parçasını oluşturuyor. macOS 13.2, iki faktörlü kimlik doğrulama ile fiziksel bir güvenlik anahtarının kullanılmasını destekleyecek.

https://shiftdelete.net/ios-16-3-yayinlandi

macOS 13.2 Fotoğraflar, Safari ve Haritalar gibi yerleşik uygulamalar için bir dizi iyileştirmeyle birlikte geliyor. Fotoğraflar uygulaması artık yeni düzenleme araçlarına sahip. Safari tarayıcı ise geliştirilmiş performans ve yeni bir gizlilik raporuna yer veriyor.

macOS 13.2 sürüm notları şu şekilde:

Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları, kullanıcıların oturum açmak için fiziksel bir güvenlik anahtarı gerektirerek hesaplarının güvenliğini güçlendirmelerine olanak tanır.

Apple Pencil veya parmağınızla oluşturulan bazı çizimlerin, panoda görünmeyebileceği Freeform'daki sorunu düzeltir.

Yazarken VoiceOver'ın sesli geri bildirim sunmayı durdurmasına neden olan sorunu düzeltir.

Güncelleme ayrıca, bazı Mac modellerinde bataryanın hızla bitmesine neden olan soruna yönelik bir düzeltme içeriyor. Aynı zamanda belirli Mac modellerinde ekranın titremesine yol açan sorunu da çözüyor. Apple, son zamanlarda bildirilen çoğu yazılım hatasını macOS 13.2 ile düzelttiğini söylüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.