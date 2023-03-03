Türkiye'nin en kapsamlı spor uygulaması MAC+ herkesi daha iyi bir yaşamın kapılarını aralamaya çağırıyor. İşte ayrıntılar..

Özellikle pandemi ile yükselişe geçen spor yapma alışkanlığı günümüzde en yüksek seviyelerini yaşamakta. Pandemi öncesi dönemde bu alışkanlığın büyük çoğunluğu spor salonu odaklı olmakla beraber günümüzde birçok kişi spor rutini için ev ve outdoor gibi alternatif mekanları da tercih etmekte. Bu kapsamda spor yapanlar kulüp seçenekleri ile birlikte alternatif çözümlere yönelmeye başladılar. Tam bu noktada MACFit büyük bir atılım gerçekleştirerek yeni spor uygulaması MAC+'ı hayata geçirdi. Yaklaşık 1.5 senedir yayında olan MAC+ Türkiye'nin en kapsamlı mobil uygulaması mesajını veriyor.

MACFit'in Mobil uygulaması MAC+ ile Benzersiz Bir Spor Deneyimi Seni Bekliyor!

Kullanıma sunulduğu ilk dönemde sadece kulüp MACFit ve MAC One üyelerinin kullanıma açık olan uygulama, kısa süre içerisinde dijital kullanıcılar için de kullanıma açıldı. Oldukça kolay ve kullanışlı bir arayüze sahip olan uygulama dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman spor yapma imkanı sunuyor. Tamamen ücretsiz olarak tüm özelliklerinden faydalanabilmek için tek yapmanız gereken uygulamayı telefonunuza indirmek ve dijital üyelik adımlarını tamamlamak.

MAC+'ın iyi yaşama dair içinde barındığı birçok özellik mevcut. Antrenman bölümünde yer alan ve sürekli büyüyen ve yenilenen antrenman kütüphanesi ile sporla ilgili hedeflerinize kolayca ve kontrollü bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Uygulama içinde her seviyeye uygun olarak yer alan antrenman programları kas kazanımından yağ yakımına kadar birçok farklı hedefe yönelik ihtiyaca cevap veriyor. Dahası spor konusunda deneyimli olanlar için kendi programını oluşturma özgürlüğünü sağlıyor. Bütün bu özelliklerin ücretsiz olması MAC+'ı diğer birçok spor uygulamasından farklı bir noktaya konumluyor.

İyi yaşamı hedefleyen MACFit markası MAC+ içinde ayrıca fitness, beslenme ve yaşam olmak üzere 3 farklı kategoride blog içerikleri de sunmakta. Sürekli güncellenen içerikler tüm kullanıcıları için daha sağlıklı bir yaşama dair bilgi ve öneriler sunuyor.

Eğer yakın zamanda spora başlamayı düşünüyor veya yer ve zaman kısıtlaması olmadan dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman spor yapmayı hedefliyorsanız MAC+'ı hemen telefonunuza indirip deneyebilir, buraya tıklayarak sitesini ziyaret edebilir ve tüm özelliklerini keşfederek daha iyi bir yaşamın kapılarını aralayabilirsiniz.