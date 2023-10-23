MacBook'lar Face ID Özelliğine Kavuşacak mı?

MacBook'lar yıllardır beklenen Face ID özelliğine kavuştu mu yoksa geçici bir heves mi tam belli değil. Detaylar haberimizde.

MacBook'lar ve iPhone'ların asla sahip olamadıkları özellikleri bilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda "Neden iPhone'larda kalem özelliği asla olmadı?" adlı içeriğimizde de Steve Jobs ve ettiği büyük sözler üzerine gelmeyen özelliklerden de bahsetmiştik. Fakat şimdiyse durum biraz karışık. MacBook'lar yıllardır beklenen Face ID özelliğine kavuştu mu yoksa geçici bir heves mi tam belli değil. İşte detaylar…

Face ID patenti MacBook için de alındı ama ne zaman gelecek?

MacBook'larda giderek iPhone'laşıyor gibi bir okur yorumu aldık geçtiğimiz günlerde. Bu ne kadar doğru bir tabir orası tartışılır fakat MacBook'ların iPhone özelliklerine sahip olmasına bir atıf yapmak gerekirse bu söylemi kullanmak oldukça doğru oluyor. Çünkü her geçen gün birbirlerinden birçok özelliği alan cihazlar görüyoruz.

MacBook'lar içinse yılllardır beklenen güvenlik özelliği sonunda geliyor diyebiliriz. Fakat sadece bir ihtimal olduğunu en baştan belirterek devam etmemizde fayda var çünkü Apple çokça patent almayı seven bir şirket. Yani önümüzdeki bir kaç nesil boyunca MacBook'larda Face ID tarayıcısı görmeme ihtimalimiz oldukça yüksek.

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iPhone'lar ile birlikte hayatımıza giren Touch ID parmak izi kilidi daha sonrasında iPad'lere ve MacBook'lara geldi. İlerleyen süreçlerde piyasaya sürülen iPhone X ile birlikteyse hayatımızda Face ID teknolojisi yer almaya başladı ve yüz tarama kilidi oldukça popülerlik kazandı. Kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan Face ID daha sonraki iPhone modellerinde de yer aldı. ve şimdiyse kullanıcıların beklentisi Face ID özelliğinin de Touch ID gibi MacBook'larda yer alması.

Fakat patentin alınma durumu geçtiğimiz Haziran ayından itibaren bilinen bir husus. Konuyla ilgili Apple cephesinden herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Face ID özelliğinin yeni MacBook'larda yer alıp almayacağı bu sebeple bir bilinmezlik olarak hayatına devam ediyor.

Gerçeklere geldiğimizdeyse Apple aslında bu patentleri 6 yıl öncesinde yani iPhone 8'in tanıtıldığı dönem aldı. iPhone 8'in ardındansa piyasaya sürülen iPhone X ile birlikte Face ID hayatımıza girdi fakat MacBook'lara bir türlü gelemedi. Yeni alınan patentler işlerin bu doğrultuda gittiğini söylese de yine de bir sonraki MacBook modelinde de bu eski-yeni özelliği beklememek en doğrusu olacaktır.