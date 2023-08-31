Mac için Visual Studio Artık Desteklenmeyecek

Microsoft, Mac için Visual Studio'nun yalnızca bir yıl daha destekleneceğini duyurdu. Son sürüm olan 17.6 desteği gelecek yıl sona erecek. Mac kullanıcılarına alternatif olarak Visual Studio Code ve diğer uzantılar öneriliyor.

Mac bilgisayarlarda kullanılan kodlama araçlarının yelpazesi Windows bilgisayarlardakine göre biraz daha dardır. Mac bilgisayarlardaki popüler kodlama araçlarının başında "Xcode" ve "Mac için Visual Studio" gelir. Son çıkan haberlere göre ise Xcode kadar fazla kullanılan Visual Studio için Mac bilgisayarlarda destek kalkıyor. Peki ne zamana kadar kullanılabilecek?

Visual Studio'nun fişi Mac bilgisayarlar için çekiliyor

Microsoft, son aylarda tutarlı güncellemeler almasına rağmen Mac için Visual Studio'nun yalnızca bir yıl daha destekleneceğini duyurdu. Microsoft, bu programın kullanımdan kaldırıldığını, son sürüm olan 17.6 desteğinin gelecek yıl sona ereceğini duyurdu. Visual Studio 17'nin yalnızca birkaç ay öncesine kadar Microsoft'tan oldukça aktif bir destek aldığı göz önüne alındığında bu şaşırtıcı bir hareket.

En son büyük güncelleme haziran ayında yayınlandı ve önceki güncellemeler aslında bazı önemli işlevlerin yanı sıra deneyimde gözle görülür iyileştirmeler ekledi. Uygulamanın neden bu kadar aniden kapatıldığı tam olarak belli değil ancak programı kullananların bunu yapmaya devam etmek için yalnızca bir yıl süresi var.

Microsoft, en son sürümün yalnızca 31 Ağustos 2024'e kadar destekleneceğini söylüyor; bu, yakın zamana kadar aktif olarak geliştirilmekte olan bir ürün için nispeten kısa bir destek süresi. Aslında bu program ilginç bir üründü, çünkü bir Microsoft ürünü olmasına rağmen Windows uygulamaları geliştirmek için kullanılamıyordu.

macOS kullanıcılarına müjde: Beklenen özellik sonunda geldi!

Eğer programı kullanıyorsanız Microsoft, Mac için ve web üzerinde hala kullanılabilen Visual Studio Code için C# Dev Kit'i kullanmaya geçmenizi öneriyor. Mac kullanıcıları için platformlar arası geliştirmeyi kolaylaştırmaya yardımcı olmak amacıyla .NET MAUI ve Unity gibi diğer uzantılar da mevcut.

Aksi takdirde Microsoft, Windows'u her zaman bir VM'de çalıştırabileceğinizi veya geliştirme için size bulut tabanlı bir VM sağlayan Microsoft Dev Box'ı kullanabileceğinizi söylüyor. Bu aynı zamanda Xamarin ve F# gibi eski araçları kullanmaya devam etmenize de olanak tanıyor.