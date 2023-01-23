M2 Pro ve Max performans testinde! İşte şaşırtan sonuç

Geçtiğimiz hafta duyurulan Apple M2 Pro ve M2 Max için performans testleri gerçekleştirildi. Apple'ın son işlemcilerinin GPU'ları, bir önceki modellere kıyasla yüzde 30 başarılı. CPU testlerinde ise yaklaşık yüzde 20'lik artış olduğunu görmek mümkün. İşte M2 Pro ve M2 Max benchmark sonuçları.

M2 Pro ve M2 Max benchmark sonuçları nasıl?

Yeni MacBook Pro'ya güç veren Apple M2 Pro ve M2 Max işlemcileri üzerinde yapılan son kıyaslama testleri ortaya çıktı. Testler, Apple'ın son yongaların, bir önceki M1 Pro ve M1 Max'e göre GPU performansındaki iyileştirmeleri gösteriyor.

Geekbench skorlarına göre 19 çekirdek GPU'lu M2 Pro ve 38 çekirdek GPU'lu M2 Max, M1 Pro ve M1 Max'e kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek grafik performansı sunuyor. Buna karşılık, geçen yıl Mac Studio ile piyasaya sürülen M1 Ultra ise M2 Max'ten yaklaşık yüzde 9 daha hızlı.

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Kıyaslama sonuçları ayrıca yeni MacBook Pro'daki M2 Pro ve M2 Max'in tek çekirdekli ve çok çekirdek için sırasıyla 1900 ve 15000 civarında puanlara sahip olduğunu gösteriyor. Bu, M1 Pro ve M1 Max'ten yaklaşık yüzde 20 daha hızlı CPU performansı anlamına geliyor.

İşte Apple M serisi işlemcilerinin genel performans sonuçları:

M1 Ultra: 94,583 puan

M2 Max: 86,805 puan

M1 Max: 64,708 puan

M2 Pro: 52,691 puan

M1 Pro: 39,758 puan

GPU testleriyle ortaya konan sonuçlar yeni MacBook Pro'nun, özellikle grafik konusunda, daha çok profesyonellere hitap edeceğini gösteriyor. Yeni işlemciler ile ilgili daha fazla bilgi için bu yazımıza göz atın.

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