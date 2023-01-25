M2 işlemcili MacBook Pro önemli bir konuda selefinin gerisinde kalıyor!

14 inçlik M2 işlemcili MacBook Pro modelinin önceki sene tanıtılan versiyona göre daha yavaş bir SSD'ye sahip olduğu ortaya çıktı.

Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı M2 işlemcileri ile oldukça iddialı. Yeni M2 işlemcilere sahip MacBook ve iPad modelleri de gösterdikleri performans ile bu iddianın arkasını dolduruyor. Ancak her neslinde geliştiğini iddia eden Apple'ın MacBook Pro modeli hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

MacBook Pro düşük SSD performansı ile şaşırttı

Son yapılan testlerde, 14 inç M2 MacBook Pro'nun önceki sene tanıtılan modele göre daha yavaş bir SSD'ye sahip olduğu ortaya çıktı. BlackMagic'in Disk Hızı Testinde, Apple'ın en son amiral gemisindeki 512 GB SSD, 2.970 MB/s okuma hızı ve yaklaşık 3.150 MB/s yazma hızına ulaştı. Diğer yandan 2021 yılında çıkan M1 Pro işlemcisine sahip model ise 4.900 MB/s okuma ve 3.950 MB/s yazma hızına sahip.

Ortaya çıkan bu veriler 2023 yılında tanıtılan 14 inçlik M2 MacBook Pro, 2021'de piyasaya sürülen modele göre yaklaşık yüzde 39 daha yavaş okuma ve yüzde 20 daha yavaş yazma hızı sergiliyor. Bunun arkasında yatan neden olarak ise NAND hücrelerinin sayısı olduğu ifade ediliyor.

M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Buna göre eski nesil M1 MacBook Pro'nun 512 GB'lık SSD'sinde dört NAND depolama hücresi bulunurken, M2 Pro'daki iki tane yer alıyor. Her ne kadar bu hücreler daha yüksek kapasiteye sahip olsalar da görünen o ki yazma ve okuma hızında geride kalıyorlar.

Apple bir süredir MacBook modellerinin depolamarında daha az NAND hücrelerine yer veriyordu. Bu nedenle hem 256 GB M2 MacBook Air hem de 13 inç MacBook Pro, M1 sürümlerinden daha yavaş depolama özellikleri sunuyor.

Apple'ın giriş seviyesi olarak nitelendirilebilecek bu modellerde tasarruf etmeye çalışması anlaşılabilir. Ancak Apple'ın 14 inçlik M2 MacBook Pro'da da benzer bir politika izlemesini ise oldukça şaşırtıcı bulduğumuzu söyleyelim.

Apple, M2 Pro ve M2 Max işlemcileri ile cihazlarında oldukça yüksek performanslar vadediyor. SSD kısmında ise bu tür bir performans düşüşü MacBook Pro kullanıcılarının canını sıkabilir. Peki siz Apple'ın MacBook modellerindeki SSD politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.