M1 işlemcili iPad Air PUBG testi! BİLGİSAYAR İŞLEMCİSİNİ ZORLADIK! - Haberler

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M1 işlemcili iPad Air PUBG testi! BİLGİSAYAR İŞLEMCİSİNİ ZORLADIK!

Shiftdelete - Teknoloji
 - Güncelleme:
M1 işlemcili iPad Air PUBG testi! BİLGİSAYAR İŞLEMCİSİNİ ZORLADIK!

Sihirli Elma kanalında farklı içeriklerle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. M1 işlemcili iPad Air PUBG testi videosuyla karşınızdayız.

Apple, 8 Mart'ta düzenlediği Peek Performance etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlikte tüm odak iPhone SE 2022'de olsa da M1 iPad Air de öne çıkmayı başardı. Peki böylesine güçlü bir işlemciden güç alan tabletin PUBG: Mobile performansı nasıl? M1 iPad Air PUBG testi videosuyla karşınızdayız.

M1 işlemcili iPad Air PUBG testi

Sihirli Elma YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda M1 işlemcili iPad Air'ı PUBG: Mobile testine soktuk. Kısacası tabletin bilgisayar işlemcisini bir hayli zorladık. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler!

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İlk olarak M1 işlemcili iPad Air'in PUBG: Mobile'ı kaç saniyede açtığına bakıyoruz. Yaptığımız ölçümlere göre 20,14 saniyede başlangıç ekranına geliyor. Ayrıca oyunun grafik ayarlarında Akıcı 60 FPS ve UHD 45 FPS desteklediğini belirtelim.

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Tabletin şarjı oyuna başlamadan önce yüzde 99. Öte yandan sıcaklığı da ortalama 29 derece. 28 dakikalık oyun sonrası ise sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Zira tabletin şarjı yüzde 90'a geriliyor ve sıcaklığı ise 34 derece seviyelerine çıkıyor.

M1 iPad Air, Türkiye'de 64 GB'lik model için 12 bin 799, 256 GB'lik model için ise 15 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

M1 işlemcili iPad Air özellikleri

İşlemciApple M1 çip

8 çekirdekli CPU

8 çekirdekli grafik işlemcisi

Apple Neural EngineEkranLiquid Retina ekran

IPS teknolojisine sahip 10.9 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran

İnç başına 264 piksel (ppi) yoğunlukta 2360 x 1640 çözünürlük

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

True Tone ekran

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Tam lamine ekran

Yansıma önleyici kaplama

yüzde 1,8 yansıtma oranı

500 nit parlaklık

Apple Pencil (2. nesil) desteğiDepolama ve RAM64 GB ve 256 GB depolama

8 GB RAMArka Kamera12 MP Geniş kamera, ƒ/1.8 diyafram

5 kata kadar dijital zoom

Beş bileşenli lens

Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme

Panorama (63 Megapiksele kadar)

Akıllı HDR 3

Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim moduÖn Kamera12 MP Ultra Geniş ön kamera, 122° görüş alanı

ƒ/2.4 diyafram

Akıllı HDR 3

Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)

Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Lens düzeltme

Retina Flash

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim moduVideo kaydıSaniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Videoyu oynatırken yakınlaştırma

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)SensörlerTouch ID

Üç eksenli jiroskop

İvmeölçer

Barometre

Ortam ışığı sensörüSIM kartNano SIM (Apple SIM ile uyumlu)

eSIMRenklerUzay Grisi, Yıldız Işığı, Pembe, Mor ve MaviHoparlör ve mikrofonAramalar, video kaydı ve ses kaydı için çift mikrofon

Stereo hoparlörlerGiriş / ÇıkışUSB-C ile şarj

DisplayPort

2. nesil USB 3.1 (10 Gbps'ye kadar)Bağlantı802.11ax Wi-Fi 6; eşzamanlı çift bant (2.4 GHz ve 5 GHz); MIMO özellikli HT80

Bluetooth 5.0 teknolojisi

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce tabletin oyun performansı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Teknoloji

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