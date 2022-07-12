M1 işlemcili iPad Air PUBG testi! BİLGİSAYAR İŞLEMCİSİNİ ZORLADIK!

Apple, 8 Mart'ta düzenlediği Peek Performance etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlikte tüm odak iPhone SE 2022'de olsa da M1 iPad Air de öne çıkmayı başardı. Peki böylesine güçlü bir işlemciden güç alan tabletin PUBG: Mobile performansı nasıl? M1 iPad Air PUBG testi videosuyla karşınızdayız.

M1 işlemcili iPad Air PUBG testi

Sihirli Elma YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda M1 işlemcili iPad Air'ı PUBG: Mobile testine soktuk. Kısacası tabletin bilgisayar işlemcisini bir hayli zorladık. Sözü daha fazla uzatmadan sizleri videomuzla baş başa bırakalım. İyi seyirler!

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İlk olarak M1 işlemcili iPad Air'in PUBG: Mobile'ı kaç saniyede açtığına bakıyoruz. Yaptığımız ölçümlere göre 20,14 saniyede başlangıç ekranına geliyor. Ayrıca oyunun grafik ayarlarında Akıcı 60 FPS ve UHD 45 FPS desteklediğini belirtelim.

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Tabletin şarjı oyuna başlamadan önce yüzde 99. Öte yandan sıcaklığı da ortalama 29 derece. 28 dakikalık oyun sonrası ise sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Zira tabletin şarjı yüzde 90'a geriliyor ve sıcaklığı ise 34 derece seviyelerine çıkıyor.

M1 iPad Air, Türkiye'de 64 GB'lik model için 12 bin 799, 256 GB'lik model için ise 15 bin 799 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

M1 işlemcili iPad Air özellikleri