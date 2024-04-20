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Lucid Air Sapphire, Tesla Model S Plaid'i geride bıraktı

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Lucid Air Sapphire, Tesla Model S Plaid'in hız rekorunu kırarak önemli bir başarı elde etti. Lucid modeli, dünyanın modifiye edilmemiş en hızlı 4 kapılı sedanı unvanını aldı.

Son dönemde sıkça gündeme gelen otomobillerden Lucid Air Sapphire, bu kez de Tesla Model S Plaid modeline karşı verdiği başarılı sınavla gündem oldu. Özel tasarlanmış bir alanda Model S Plaid'in hız rekorunu kırmaya çalışan Air Sapphire, önemli bir başarı yakaladı.

Sektör otoritelerini de oldukça şaşırtan durumun, Tesla'nın bu segmentteki yüksek prestijine de olumsuz yansıması bekleniyor. Çeyrek mil mesafede tam 9 saniyenin altına inmeyi başaran Lucid modeli, böylece dünyanın modifiye edilmemiş en hızlı 4 kapılı sedanı unvanını aldı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Lucid Air Sapphire, Tesla Model S Plaid rekorunu kırdı

Tam 3 motora sahip olan Air Sapphire, elektrikli sedan segmentinde yer alıyor. 1234 beygir motor gücüyle birlikte gelen araç, 0-97 km/h hıza yalnızca 1.89 saniye içinde ulaşıyor. Modelin maksimum hızı ise 330 km/h olarak belirtildi. Buna karşın Model S Plaid ise 1020'lik bir beygir gücüne sahip.

Çeyrek mil uzunluğunda bir drag yarışında boy gösteren Air Sapphire, 8.930 saniye gibi ulaşılması zor bir derece elde etti. Önceki rekoru elinde bulunduran Model S Plaid'in derecesi ise 9.246 saniyeydi.

Bu başarılı performansıyla otomotiv sektöründe olay yaratan Lucid Air Sapphire, tek şarj ile 687 kilometre mesafe katedebiliyor. Amerika pazarındaki resmi satış fiyatı 249 bin dolar olan aracın, önümüzdeki dönemde başka versiyonlarının da çıkması bekleniyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Lucid Air Sapphire bu başarısını önümüzdeki dönemde de sürdürebilecek mi? Siz hiç Lucid marka bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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