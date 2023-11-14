LPDDR5T Üretimi Başladı: Mobil Dünyada Yeni Bir Dönem

SK hynix, LPDDR5T'nin üretimine başladığını duyurdu. LPDDR5T, akıllı telefonların performansını en üst düzeye çıkarmak için en uygun bellek olarak tanımlanıyor. Ayrıca saniyede 77 GB veri işleyebilme kapasitesine sahip.

Mobil dünyada güçlü donanımıyla dikkat çeken LPDDR teknolojisi, ilk olarak 2009 yılında iPhone 3GS modeliyle karşımıza çıktı. SK hynix, bir önceki versiyona göre yüzde 13 daha yüksek performans sağlayan LPDDR5T'yi ocak ayında tanıttı.

LPDDR5T üretimi duyuruldu

Günümüzün mevcut en hızlı mobil DRAM'i olarak anılan LPDDR5T için kritik bir açıklama geldi. SK hynix, 16 gigabaytlık (GB) Düşük Güçlü Çift Veri Hızı 5 Turbo (LPDDR5T) üretimi gerçekleştirerek RAM paketlerini müşterilerine sağlamaya başladığını açıkladı.

SK hynix yaptığı açıklamada LPDDR5T'nin şimdiye kadar elde edilen en yüksek hız ile akıllı telefonların performansını en üst düzeye çıkarmak için en uygun bellek olduğunun altını çizdi. LPDDR5T 16 GB paketi, Ortak Elektron Cihaz Mühendisliği Konseyi (JEDEC) tarafından belirlenen 1,01 ila 1,12 V arasındaki ultra düşük voltaj aralığında çalışıyor. Ek olarak saniyede 77 GB veri işleyebildiğini belirtelim.

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SK hynix, ocak ayındaki tanıtımında LPDDR5T'nin akıllı telefonların ötesine geçerek yapay zeka (AI), makine öğrenimi ve artırılmış/sanal gerçekliğe (AR/VR) doğru genişleyeceğini iddia etti. Şirket, müşterilere birden çok LPDDR5T yongasını tek bir yerde birleştiren 16 GB çoklu yonga platformu sağladığını belirtti.

Geliştirilen teknoloji, saniyede 15 FullHD filmin aktarılmasına eşdeğer olan saniyede 77 GB veri işleyebilecek kapasiteye sahip. Analistler, yeni teknolojinin 2024 yılında hayatımıza gireceğini tahmin ediyor.

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