Logo Yazılım, Hayallerini Kodlayanlar projesiyle Maker Faire etkinliğinde öğrencilerin başarılarını kutladı

Logo Yazılım'ın Hayallerini Kodlayanlar projesi kapsamında gerçekleştirilen Maker Faire etkinliğinde öğrencilerin başarıları kutlandı. Proje, çocuklara eğlenceli ve farklı metotlarla kod yazmayı öğretiyor ve 2 bin 500'den fazla öğrenciye ulaştı.

Logo Yazılım'ın bu yıl 2. kez düzenlediği Maker Faire etkinliği, Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon'un katkılarıyla hayata geçirdiği "Hayallerini Kodlayanlar" kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım "Hayallerini Kodlayanlar Takımı" yıl boyunca aldıkları eğitimin sonucunda büyük bir özveriyle geliştirdikleri projelerinin dönem sonu sunumunu gerçekleştirdi.

Logo Yazılım'ın ev sahipliğinde veliler ve proje paydaşlarının katılımıyla bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Maker Faire" etkinliğinde, öğrenciler başarı sertifikalarını da aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, Türkiye'nin gençlerini katma değeri yüksek olan bilişim alanına yönlendirmenin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için genç neslin yazılım öğrenmesi stratejik bir konu. Logo Yazılım olarak Hayallerini Kodlayanlar projemiz ile çocuklarımızın gelecekteki yaşamlarına erken yaşlardan dokunmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Robotik Kodlama eğitimlerimize katılan çocuklarımızın analitik düşünme ve araştırarak öğrenme becerileri gelişiyor. Bu nedenle diğer derslerinde de başarılarının arttığını gözlemliyoruz."

Hayallerini Kodlayanlar sosyal sorumluluk projesi ile çocuklara 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen BÇBD Kurucusu ve Başkanı Leyla Tekbulut da "Ülkemizin gelişmesi, her yeni neslin bir öncekinden daha donanımlı olmasından geçiyor. Bu noktada ailelerin rolü, çocuklarını bilinçli ve doğru bir şekilde yönlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Bizler de çocuklarımızın okullarında aldıkları eğitimin yanı sıra Hayallerini Kodlayanlar projemizle geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Hayallerini Kodlayanlar Takımımızın üyeleri müfredat dersleri ile uyumlu projeler geliştirirken çözüm odaklı olma gibi beceriler kazanıyor. İyi bir gelecek için bugünden ilham verdiğimiz ve hayallerine bir adım daha yaklaşan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Logo Yazılım'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi Hayallerini Kodlayanlar, ekip çalışmasını odağına alarak eğlenceli ve farklı metotlarla kod yazmayı öğretiyor.

Bugüne kadar 2 bin 500'den fazla öğrenciye ulaşan proje, katılımcı öğrencilere hayal gücü ve mekanik becerilerini de geliştirme imkanı veriyor. Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına bugünden dokunan Logo Yazılım, geleceğin doktorları, mühendisleri, bilim insanları olmaları adına teknolojiyle tanışmaları ve projeler geliştirmeleri için fırsat sağlıyor.