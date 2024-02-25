Üye Girişi
Haberler

LittleBigPlanet Hub Oyununun 2013'e Ait Görüntüleri Sızdırıldı

Güncelleme:

LittleBigPlanet serisinin son oyunu olacak LittleBigPlanet Hub'un 2013'e ait oynanış görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, oyunun beta testinden alınmış ve resmi oynanışı göstermektedir.

LittleBigPlanet kendine özgü bulmaca ve tasarımlarıyla bir döneme damgasını vurmuştu. Özellikle PlayStation 3 döneminde popüler olan seri, bir süredir sessizliğini koruyor. LittleBigPlanet Hub isimli geliştirilmekte olan oyunun 2013'e ait görüntüleri ortaya çıktı.

LittleBigPlanet Hub oynanış görüntüleri sızdırıldı

LittleBigPlanet serisinin son oyunu olacak LittleBigPlanet Hub, uzun zamandır sessizliğe gömülmüş durumdaydı. İlginç bulmaca ve hikaye anlatım tarzıyla merak uyandıran yapım, 2013 yılında hazırlanan bir oynanışla yeniden gündeme geldi.

Videolar geçtiğimiz hafta YouTube ve diğer sosyal medya platformlarına yüklendi. Açıklamaya göre görüntüler 2013 yılında hazırlanan oyunun beta testinden alındı ve resmi oynanışı gösteriyor.

Nvidia, Huawei'yi gözüne kestirdi!

LittleBigPlanet Hub; popüler platform serisinin PS3'e özel, oynaması ücretsiz bir sosyal versiyonu olarak duyuruldu. Ancak 10 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen resmi olarak piyasaya sürülmedi. Birçok oyuncu, oyundaki özelliklerin 2014'te çıkış yapan LittleBigPlanet 3'e dahil edildiğini düşünüyor.

Sızdırılan videolar, Sony tarafından rafa kaldırılmış oyunun neler sunacağını gözler önüne serdi. Oynanış, diğer LittleBigPlanet oyunlarından tanıdık kostümleri ve mekaniklerini gösteriyor. Stephen Fry'ın seslendirmesi de duyulabiliyor, bu da geliştirilmede ciddi bir aşama kaydedildiği anlamına geliyor.

Projenin 2013'teki beta testlerinden sonra ne olduğu belirsiz. Ancak Sony'nin bu seriyi uzun zamandır canlandırmadığını hatırlatmak gerekiyor. Öte yandan Molecule's Dreams'in PC ve PS5 yenilemeleri ise işten çıkarmalar sonrasında iptal edilmişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mahsun j. 7. bölüm ne zaman? Mahsun j. 7. bölüm hangi gün, saat kaçta yayınlanacak? Mahsun j. yeni bölüm ne zaman? Grace Kelly neden öldü? Grace Kelly ölüm sebebi ne, ne zaman öldü? Grace Kelly biyografisi! Yarın kabine toplantısı var mı? Yarın kabine toplantısı yapılacak mı, saat kaçta yapılacak? Survivor Merve hamile mi? Survivor All Star Merve Aydın hamile iddiaları gerçek mi, yanıt geldi mi? İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 25 Şubat listesi! İstanbulspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? İstanbulspor - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bahar dizisi hangi gün? Bahar dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: İstanbulspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki! Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı ŞİFRESİZ nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme linki var mı, hangi kanaldan izlenir? Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne? Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat Pazar Survivor yeni bölüm!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title