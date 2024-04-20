LittleBigPlanet serisi (özellikle LittleBigPlanet 3), kullanıcıların kendi bölümlerini oluşturmasına ve diğer oyuncularla paylaşmasına olanak tanıyan benzersiz bir deneyim sunuyordu. Bu bölümler, Sony'nin şok kararıyla artık erişilemeyecek.

LittleBigPlanet 3 sunucuları kapatıldı

LittleBigPlanet 3'ün sunucularının kapanmasıyla, oyuncular artık yeni içerikleri keşfedemeyecekler ve toplulukları bir araya getiremeyecekler. LittleBigPlanet serisi, oyuncuların kendi dünyalarını yaratma özgürlüğü sunduğu için benzersizdi. Ancak şimdi, bu özgürlük sınırlanmış gibi görünüyor.

LittleBigPlanet 3, oynamak için sunucu bağlantısı gerektiren bir oyun değil, hala hikaye modu mevcut. Ancak oyunu oyun yapan şey topluluk haritaları ve bu haritalarda arkadaşlarınızla oynayabilmenizdi.

Sony'nin bu kararıyla ilgili eleştiriler mevcut. Oyuncular, şirketin daha iyi bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorlar. Sunucuların kapanmasını önlemek için alternatif yöntemler veya yedekleme sistemleri olabileceğini düşünüyorlar. Topluluk, yıllarca emek verdikleri ve oluşturdukları içeriğin kaybolmasına tepkili.

LittleBigPlanet 3'ün sunucularının kapanması, oyun endüstrisinde çevrimiçi oyunların dayanıklılığı konusunda daha geniş bir tartışmayı da tetikleyebilir. Oyun şirketleri, oyunlarını uzun süreli olarak desteklemeyi taahhüt ettiğinde, oyuncular bu hizmetin sürekliliğini beklerler.

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Benzer bir olayı geçtiğimiz haftalarda Ubisoft cephesinde yaşamıştık. 2 Aralık 2014'te çıkan The Crew, sunucularının kapatılmasıyla birlikte tamamen oynanılamaz hale geldi. Üstelik Ubisoft, skandal bir hamleyle oyuna sahip olan oyuncuların kütüphanelerinden bu oyunu kaldırmıştı.

Velhasıl, böyle durumlar oyuncular cephesinde büyük hayal kırıklığı olarak karşımıza çıkıyor. Siz LittleBigPlanet 3 sunucularının kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.