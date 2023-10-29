Little Nightmares 3 oynanış fragmanı yayınlandı!

Supermassive Games, merakla beklenen Little Nightmares 3 için 18 dakikalık heyecan verici bir oynanış fragmanı yayınladı ve The Necropolis olarak bilinen kabus dolu bir çöl manzarasında geçen co-op oynanışın tanıtımını yaptı.

Little Nightmares 3 ile birlikte seriye ilk defa co-op mekaniği geliyor

Bu alfa öncesi görüntü, yeni co-op dinamiklerine büyüleyici bir bakış sunarken, aynı zamanda önceki geliştirici Tarsier Studios tarafından kullanılan geleneksel karanlık paletten bir sapma sunuyor.

Bu tüyler ürpertici bölümde oyuncular, Low & Alone adlı ana karakterlerle birlikte, kendilerini Nowhere olarak bilinen ürkütücü diyardan çıkaracak zor bir yolu yorulmadan ararken üzücü bir yolculuğa çıkıyor.

Tedirgin edici yerlerin bir araya geldiği uğursuz Spiral'de kapana kısılan iki cesur arkadaş, yanılsamalarla dolu tehlikeli bir dünyada gezinmek için zekalarını ve kaynaklarını bir araya getirmeli. Dahası, gölgelerde sinsice gizlenen ve her yerde mevcut olan tehditle, şaşırtıcı boyutlarda bir düşmanla boğuşmak zorundalar.

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Seride çığır açan bir oyun olan Little Nightmares 3, oyuncuları çevrimiçi kooperatif aracılığıyla, arkadaşlarıyla ortak bir deneyimde çocukluk korkularıyla yüzleşmeye veya yapay zeka kontrollü bir ortağın arkadaşlığıyla desteklenerek tek başlarına ilerlemeye davet ediyor. Bu yenilikçi eklenti, gerilim ve arkadaşlık duygusunu yeni zirvelere çıkarmayı ve oyuncuları koltuklarının ucunda oturtacak sürükleyici bir oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Little Nightmares 3, büyüleyici oynanışının ötesinde, seleflerinin kasvetli estetiğinden uzaklaşarak nispeten daha parlak ve canlı bir renk şeması tercih etmesiyle de büyülüyor. Yerleşik görsel tondan bu ayrılış sadece seriyi canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda oyun için daha geniş bir yaratıcı vizyona geçildiğini gösteriyor.

2024'te piyasaya sürülmesi planlanan Little Nightmares 3'e PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch ve PC dahil olmak üzere çok çeşitli oyun platformlarından erişilebilecek. Tüyler ürpertici co-op oyun vaadi, tüyler ürpertici bir anlatı ve yepyeni bir estetik yönüyle 3. oyun, dünya çapındaki korku oyunu meraklıları için yeni bir standart belirlemeye hazırlanıyor.