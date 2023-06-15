Liseli öğrencilerin projesi suda hayat kurtaracak

'Şnorkel Can Kurtaran Aracı', suyun hem altında kurtarma yapacak

KAYSERİ - Kayseri 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri Şnorkel Can Kurtaran Aracı ile suyun hem altında hem de üstünde kurtarma çalışmaları yaparak hayat kurtarmayı hedefliyor.

50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri tarafından geliştirilen proje ile suda arama kurtarma çalışmaları hedefleniyor. Araçta bulunan ekipmanlara ek olarak dalgıç platformu, drone kamerası ile gözlüğü ve kelepçe modülü sayesinde de suyun altında bulunan kazazedelere ulaşılarak kurtarma çalışması yapılabilecek. Projenin takım kaptanı Ertuğrulhan Yağmur, aracı sadece arama kurtarma değil, farklı tespit çalışmalarında da kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Aracın hem su altında hem de su üstünde kurtarma yapabildiğini söyleyen 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve takım kaptanı Ertuğrulhan Yağmur, "Projemizin adı Şnorkel Can Kurtaran Aracı. hem su üstü hem de sualtı kurtarma sağlıyor. Benzer ürünler var ama yurtdışında ve sadece su üstü kurtarma sağlıyor. Biz buna yenilik yaptık ve yerleştirdik. Bu sayede aslında dünyada bir ilki yaptık. Bunun dışında eğer kazazede eğer su üstünde çırpınıyorsa yan taraflardan tutunarak sahile getiriyoruz ama eğer kazazede suyun altındaysa dalgıç platformu suyun altına iniyor. Burada drone kamera görüntülememiz var. Tamamen sudan yalıttık, FPV kamera ve aynı şekilde gözlüğümüzle de görüntüler alıyoruz. Kelepçe modülümüzle de kazazedeyi tutarak, su yüzüne çekip yeniden sahilde ilk yardıma hazır hale getirmiş oluyoruz" dedi.

Yağmur, aracı başka alanlarda kullanmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Bu projenin aslında gelecekteki yeri de cankurtaranlar kazazedeyi kurtarmaya çalışırken kendini riske atıyorlar. Bu ürünümüz sayesinde biz bunu en aza indirgedik. Bu sayede cankurtaranlar mesleği yerine bu cihazın operatörü olup daha güvenli, daha iyi bir şekilde kurtarma yapabileceğini düşünüyoruz. Sadece kurtarma için değil aslında farklı alanlarda da kullanmayı hedefliyoruz. Müsilaj tespiti, barajlarda hasar tespiti gibi birçok alanda da kullanmayı hedefliyoruz. Proje yapılırken olabildiğince hayal gücü kullanılmalı. Küçük şeyler olabilir, yapılabilir ve kendine güven tam olmalı" ifadelerini kullandı.