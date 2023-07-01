Liseli öğrencilerden deprem farkındalığını artıran bilgisayar oyunu

İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen 'Deprem Eğitim Oyunu', çocukların deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor. Oyun, deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında alınacak önlemleri öğretiyor. Proje, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada 'Teşvik Ödülü' kazandı.

İSTANBUL Atatürk Fen Lisesi öğrencileri Kaan Turgun, Akif Bera Öçal ve Kemal Yüksek, çocukların deprem farkındalığını artırmak için 'Deprem Eğitim Oyunu' geliştirdi. Hem bilgisayar hem de mobil üzerinde oyunu oynayan çocuklar, burada verilen görevleri yaparak, deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında alınacak önlemleri öğreniyor.

İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri Kaan Turgun, Akif Bera Öçal ve Kemal Yüksek, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) düzenlediği 'Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na katılmak için 'Deprem Eğitim Oyunu' geliştirdi. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin deprem konusundaki farkındalıklarını artırmayı hedefleyen oyun, 396 projenin yarıştığı final etabında 'Teşvik Ödülü'nün sahibi oldu.

Öğrencilerden Kemal Yüksek de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alarak 2 farklı ortaokulda oyunu oynayan 50 öğrenci ile anket yaptıklarını söyleyerek, "Öğrencilere oyunu oynamadan önce ve oyunu oynadıktan sonra 15 soru sorduk. Sonuçları istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programı ile karşılaştırdık ve bu 15 sorunun 10'unda anlamlı sonuçlar elde ettik. Öğrencilerin oyunu oynayarak deprem konusunda bilinçlendiği ortaya çıktı" dedi.