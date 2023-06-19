Liseli öğrenciler 'Karanlık Fabrika' yaparak iş kazalarını önlemeye hazırlanıyor

'Karanlık Fabrika' yapan liseli öğrenciler iş kazalarının önüne geçecek

Fabrikalarda kullanılan otomasyon makineleri liseli öğrenciler tarafından kodlanıyor

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomasyon Bölümü öğretmeni Erkan Başak:

"Gelişen teknolojiyle birlikte fabrikalardaki otomasyon sistemlerinin kullanımı arttı"

Otomasyon Bölümü öğrencisi İshak Sarıdaş:

"Karanlık Fabrika insan gücünü daha aza indirerek iş kazalarının önüne geçmeyi amaçlar"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 'Karanlık Fabrika' yapan liseli öğrenciler insan müdahalesi olmayan makineler programlamayı öğrenerek fabrikaların yükünü hafifletmeye ve iş kazalarını önlemeye hazırlanıyor.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomasyon Bölümü öğrencileri kendi çabalarıyla bir 'Karanlık Fabrika' örneği yaptı. Son dönemlerde kullanımının arttığı belirtilen bu makinelerle ilgili eğitimler alan öğrenciler, insan müdahalesi olmadan üretim sağlayan ve gözetime ihtiyaç duymayan sistemleri programlamaya yönelik eğitim alıyor. Gelişen ve değişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışan otomasyon öğrencileri, çeşitli derslerle sektöre istihdam sağlamak amacıyla hazır hale getiriliyor. Yazılım konusunda da eğitim alan gençler, gelecekteki meslek hayatlarında fabrikaların insan gücünü daha aza indirerek iş kazası ve benzeri durumların önüne geçmeyi hedefliyor.

"Karanlık Fabrika sayesinde 4 bölümde gördükleri derslerin birleşimini uygulama şansı yakalıyorlar"

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomasyon Bölümü öğretmeni Erkan Başak, 'Karanlık Fabrika' eğitimiyle ilgili bazı detaylara değindi. Son dönemlerde böyle makinelerin yaygınlaştığını belirten ve öğrencilere buna yönelik eğitimler verdiklerini söyleyen Başak, "Her geçen gün daha da fazla gelişen teknolojiyle birlikte fabrikalardaki otomasyon sistemlerinin kullanımı arttı. Yani insanların daha az ve makinelerin daha çok yer aldığı bir düzen oluştu, robot tarzı diğer makineler de yaygınlaştı. Biz de öğrencilerimizle beraber bir 'Karanlık Fabrika' örneği yaptık. Karanlık fabrikalar artık Türkiye'de de gündeme gelmeye başladı. Aslında biz 2005 yılından beri bunun eğitimini veriyoruz. Ancak bu son dönemlerde oldukça yaygınlaşmaya başladı. Öğrencilerimiz robotu ve CNC'yi programlıyorlar, ondan sonra makine sürekli aynı işi yapıyor. Bundan dolayı da insan kenara çekiliyor. Mekan karanlık da olsa, insan olmasa da o çalışmalar sürekli devam ediyor ve o üretim hiç durmadan 24 saat esaslı sürüyor. Otomasyon bölümünde elektrik, elektronik, makine ve yazılım üzerine dersler veriliyor. Karanlık fabrikayla bu 4 bölümde gördükleri derslerin birleşimini uygulama şansı yakalıyorlar. Yani elektrikte gördükleri temel uygulamaları da burada yapma fırsatları oluyor. Burada o bilgilere çok ihtiyaç oluyor ve uygulamaya döktükleri yer karanlık fabrika oluyor. Bunların hepsini teorik olarak öğreniyorlar ve fabrikalara gittiklerinde hazır bir hale geliyorlar. Mezun öğrencilerimiz rahat bir şekilde iş bulabiliyor. Atatürk Meslek Lisesi Otomasyon Bölümü olarak fabrikalardan sürekli talepler geliyor. Sektöre de istihdam konusunda elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz" dedi.

"Bizim görevimiz bunları kodlayarak çalışmaya hazır hale getirmek"

Otomasyon Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi İshak Sarıdaş, fabrikalarda kullanılan makineleri kodlamak üzerine eğitim aldıklarını ifade etti. Her geçen gün daha da makineleşen teknolojide görevlerinin bu sistemleri programlayarak hazır hale getirmek olduğunu dile getiren Sarıdaş şunları söyledi:

"Bu 'Karanlık Fabrika' dediğimiz şey, fabrikalarda insan gücünü daha aza indirerek iş kazası ve benzeri durumların önüne geçmek için makineleşme dediğimiz bir olaydır. Bazı işleri sadece makinelere yaptırarak, insan gücünü daha aza indirmeyi amaçlıyor bu sistem. Mesela insanların yapamayacağı ağır işlerde onun boyutuna veya özelliğine göre robotlar kullanılarak daha kolay bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bizim bu noktadaki rolümüz ise programlama üzerine. Makineler hazır gelir, biz bunun yapması gereken işe göre programını ve yapacağı görevleri ayarlar kodunu atarız, makine komutlarımıza göre çalışır ve işini yapar. Bildiğiniz üzere fabrikalar endüstri ile beraber iyice makineleşiyor ve sanayileşiyor. Buna bağlı olarak insan gücü azalmaya başladı. Burada da biz devreye giriyoruz. Fabrikalarda bizim kullandığımız robot kolları görebilirsiniz. Bizim görevimiz bunları kodlayarak çalışmaya hazır hale getirmek."