Üye Girişi
Haberler

Lise öğrencilerinden "insansız kutup hava aracı"

Lise öğrencilerinden
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lise öğrencilerinin sıfırın altında 60 derecede çalışabilen ve üstüne eklenen sensörler sayesinde otonom olarak veri toplayabilen "insansız kutup hava aracı", Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın yer bilimleri...

Lise öğrencilerinin sıfırın altında 60 derecede çalışabilen ve üstüne eklenen sensörler sayesinde otonom olarak veri toplayabilen "insansız kutup hava aracı", Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın yer bilimleri kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi bünyesinde oluşturulan Kutup Yıldızı Takımı, bilim insanlarının kutup bölgelerinde veri analizini otonom olarak yapabilmesi için "insansız kutup hava aracı" geliştirdi.

Sıfırın altında 60 dereceye kadar çalışabilen araç, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın yer bilimleri kategorisinde birincilik elde etti.

Takımın geliştirdiği araç, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te sergileniyor.

Takım kaptanı Kayra Ege Altun, AA muhabirine, araştırmalarda veri toplama ve veri analizinin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bilim insanlarına yardımcı olmak için veri toplama ve veri analizini otonom hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Altun, "İKHA'mızın (insansız kutup hava aracı) altında bir sensör bulunuyor. Bu devreden alınan metan gazı yoğunluğu, sıcaklık ve nem gibi veriler doğrudan hafıza kartına kaydediliyor. Bilgisayara aktarıldığında veriler otomatik olarak uygulamamıza çekilmekte. Uygulama da bunları yapay zeka desteğiyle 2 ve 3 boyutlu grafiklerini oluşturmakta. Bu grafikler bilim insanlarımızın taleplerine yönelik oluşturulmaktadır." diye konuştu.

"Canlı keşiflerinde oldukça çığır açacağına inanıyoruz"

Programın arka planında yapay zeka formülünün de bulunduğuna dikkati çeken Altun, bu modül sayesinde kutup bölgelerinde bulunan canlılar ve kayaçların doğrudan analiz edilebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların türleri ve konumları canlı olarak bilim insanlarına gönderilebilecek. Bunun da aslında canlı ve kayaç keşiflerinde oldukça çığır açacağına inanıyoruz. Takımımızın ismi Kutup Yıldızı, bunun sebebi Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak bir vizyon geliştirmek. Aslında büyüklerimizin açmış olduğu yüzyılda bizler de kutup yüzyılını başlatarak ülkemize katkı sağlamayı planlıyoruz."

Altun, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Teknoloji

Havacılık Teknoloji Teknofest Uzay

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title