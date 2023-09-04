Lise Öğrencileri Mobil Aydınlatma Dronu Geliştirdi

Deprem ve sel gibi afetlerde kullanılmak üzere geliştirilen mobil aydınlatma dronu projesi, girişime dönüştürülmeyi hedefliyor.

Deprem ve sel gibi afetlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere "mobil aydınlatma dronu" geliştiren lise öğrencileri, projelerini girişime dönüştürmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te lise ve üniversite öğrencileri geliştirdikleri projelerle kabiliyetlerini sergiledi.

TEKNOFEST'teki yarışmalara Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden katılan "Light-X" Teknoloji Takımı, deprem ve sel gibi afetler sonrasında yürütülen kurtarma çalışmalarında ışığın yetersiz kaldığı ortamlarda kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacıyla geliştirdikleri "mobil aydınlatma dronu"nun sivil sektörde farklı alanlarda kullanımını amaçlıyor.

"Light-X" Teknoloji Takımı Kaptanı Yavuz Selim Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST'in girişim yarışmasına katıldık. Şu an yarışmadayız. Sunumlarımızı tamamladık. Bu dron, afetlerden sonra gece saatlerinde enkaz alanını aydınlatarak arama kurtarma ekiplerine kolaylık sağlıyor. Bu sayede de aslında can kaybını minimuma düşürmeye yönelik çalışmalar yapmış oluyoruz. Yaklaşık yarım saat uçuş süresine sahip olan dron 60 metre yükselebiliyor, 2 bin metrekarelik alanı aydınlatabiliyor." ifadelerini kullandı.

Dronu doğal afetlerde ekiplere yardımcı olmak amacıyla geliştirdiklerini aktaran Demirkol, "Dronumuzu ilerleyen süreçte girişime dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Takım üyesi Ahmet Çiçek de dronun, gönderildiği bölgeyi aydınlatmasının yanı sıra bölgenin görüntüsünü de kullanıcıya ulaştırdığını belirterek, "Dronumuz, arama kurtarma çalışmalarında, film sektöründe, müteahhitlik sektöründe kullanılabilir. Üzerindeki kamerasıyla gönderildiği bölgede üstten görüntü elde ediyor. O bölgede ne var ne yok, o da incelenebilir." değerlendirmesinde bulundu.