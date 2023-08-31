Lise Öğrencileri Kutup Hayvanlarını İHA ile Tespit Ediyor

Ankara'da lise öğrencileri, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle kutuplarda tehdit altında olan canlı türlerinin otonom uçuş yapabilen insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilebilmesi için proje geliştirdi.

ANKARA'da lise öğrencileri, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle kutuplarda tehdit altında olan canlı türlerinin otonom uçuş yapabilen insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilebilmesi için proje geliştirdi.

Mamak ilçesindeki Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 12'nci sınıftaki Bilişim Bölümü öğrencileri; Bedir Ömer Aydın (17), Berat Karadağ (17) ve Ferhat Kara (17), küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle kutuplarda tehdit altında olan canlı türlerinin otonom uçuş yapabilen İHA ile görüntü işleme yöntemi kullanılarak tespit edilmesi ve yaşamlarının gözlemlenebilmesi için 'Kutup Hayvanlarının Yapay Zeka Destekli İHA ile Tespit Edilmesi' projesi geliştirdi. TÜBİTAK tarafından düzenlenen '2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda Yer Bilimleri kategorisinde 2'nci olan proje, Ankara'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) tanıtıma sunuldu.

'SİVİL HAVACILIK KULÜBÜNDE YAPTIK'

Projede yer alan öğrencilerden Ferhat Kara, çalışmanın bir diğer isminin 'Kutup Yıldızları' olduğunu belirterek, "Projemizin amacı; kutup bölgesinde yaşayan canlıların yapay zeka destekli otonom uçuş yapabilen bir İHA ile tespit edilmesidir. Bunun için kendimiz bir İHA tasarladık; İHA'mızı okulumuzun sivil havacılık kulübünde yaptık. Yapay zeka modülümüzü de kendi belirlemiş olduğumuz kutup hayvanları modülümüze entegre ettik ve otonom uçuşu yapabilen bir İHA ile hayvanları tespit ettik" dedi.

Hasan Özdemir ve Bedir Ömer Aydın ise geliştirdikleri İHA'nın gördüğü kutup hayvanlarını etiketleyerek kullanıcıya konum gönderdiğini ve bu konuda bilim insanlarına yardımcı olmak istediklerini söyledi. (DHA)