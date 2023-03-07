Lionel Messi'nin animasyon dizisi geliyor! İşte ilk detaylar

Arjantin Milli Takım Kaptanı Lionel Messi, Katar'da Dünya Kupası'nı kazandı. Bu kupa, futboldaki birçok tartışmayı sonlandırırken ayrıca birçok farklı alandaki projenin de önünü açtı. Bugün ortaya çıkan haberlere göre Lionel Messi, Sony Music Entertainment ile bir animasyon dizisi için iş birliği yaptı. Peki, bu animasyonun içeriği nasıl olacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Lionel Messi, animasyon karakteri olacak

Lionel Messi, özellikle Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra gündemden düşmedi. Ünlü futbolcu, birçok çocuğa örnek olurken Sony Music Entertainment ile animasyon için anlaştı.

Anlaşmaya göre Lionel Messi, animasyon dizisinde video oyunu boyunca seyahat eden ve engelleri aşan bir çocuk olarak gösterilecek. Dizi, Messi'nin çocukken yaşadığı zorlukları simgeleyecek. Sony Music ile Lionel Messi ile yapılan anlaşma, sporu çocuklara aşılamak için iyi bir yol olacak.

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Yapımda Sony tarafından hazırlanan özel müzikler kullanılacak. Sony Music Entertainment sanatçıları, Lionel Messi animasyonu için özel olarak eser hazırlayacak. Animasyon dizisi; İngilizce ve İspanyolca olmak üzere birkaç dilde ayrı ayrı olarak hazırlanacak. Fakat şimdilik nerede yayınlanacağı belli değil. Ek olarak henüz çok yeni olan proje için daha fazla bilgi şu an için bulunmuyor.

Ünlü futbol yıldızı konuyla ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Çocukluğumdan beri animasyon dizilerini her zaman sevdim ve çocuklarım da animasyon karakterlerin büyük hayranı. Bir animasyon projesinde yer almak beni mutlu ediyor çünkü hayallerimden birini gerçekleştiriyorum. Sony Music'e bu projeye katıldığı için teşekkür etmek istiyorum. Herkesin, özellikle de kız ve erkek çocukların ve sonucu beğeneceğini umuyoruz."

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lionel Messi'nin animasyon dizisi için beklentileriniz neler? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.