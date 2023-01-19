LinkedIn, 2023 yılının en fazla talep gören mesleklerini açıkladı!

İş dünyasının popüler platformlarından LinkedIn, son beş yılın yükselen mesleklerini açıkladı. Paylaşılan listeye baktığımızda ise, teknoloji ile alakalı iş alanlarının öne çıktığını görüyoruz. İşte 2023 yılının gözde meslekleri…

2022 yılının gözde meslekleri neler?

2023 yılının en gözde mesleklerine baktığımızda birinci sırada oyun sektörü ile birlikte yükseliş gösteren iş kolu Game Designer bulunuyor. Listenin ikinci sırasında ise büyüyen kripto kripto para dünyası ile öne çıkan Blockchain Developer yer alıyor.

LinkedIn tarafından paylaşılan 2023 yılının gözde meslekleri şu şekilde;

Türkiye'de önü açık meslekler: Geleceğin meslekleri!

Game Designer (Oyun Geliştiricisi): Birden fazla platform için geliştirilen oyunların olay örgüsü, karakterlerini ve görsel tasarımlarından sorumludur.

Blockchain Developer (Blokzincir Geliştiricisi): Programlama dilleri kullanarak kripto paralar ile ilgili yazılım geliştirir.

Growth Specialist (Büyüme Uzmanı): Şirketin büyümesini ve gelirini artırması için çalışırlar. Bunun için pazarlama ve ürün geliştirme birimi ile işbirliği yapar.

Customer Succes Specialist (Müşteri Başarı Uzmanı): Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlerden en iyi deneyimi yaşaması için destek sağlar.

Game Artist (Oyun Tasarımcısı): 3D modelleme ile illüstrasyon kullanarak dijital oyunlardaki mekan ve karakterlerin tasarımını yaparlar. Bunun için oyun tasarımcıları ve geliştiricileri ile koordineli şekilde çalışır.

Artificial Intelligence Engineer (Yapay Zeka Mühendisi): Makineleri, mantıklı ve verimli çalışabilmeleri için programlar. Bunu makine öğrenme algoritmaları tasarlayarak yapar.

Game Developer (Oyuncu Geliştiricisi): Oyunun bir bütün olarak oyuncuya sunulmasın sorumlu iş koludur. Çoğunlukla back-end tarafında çalışır.

Patient Coordinator (Hasta İlişkileri Sorumlusu): Hastanın sağlığı ve tedavisi için gerekenlerden sorumlu.

Concept Artist (Konsept Sanatçısı): Bir oyun veya animasyondaki tasarımların temel olarak nasıl görüneceğini belirler.

Software Quality Assurance Engineer (Yazılım Kalite Güvence Mühendisi): Geliştirilen yazılımın arayüzünü ve performansından sorumlu kalite kontrol uzmanıdır.

Robotics Engineer (Robotik Mühendisi): Endüstride kullanılan robotik sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesinden sorumludur.

Data Enginer (Veri Mühendisi): Toplanan verileri tasarlar ve altyapısını oluşturur.

Back-End Developer: Yazılımın, kullanıcıya görünmeyen tarafındaki sistemlerini kodlar. Ayrıca uygulamanın sorunsuz ve performanslı şekilde çalışmasından sorumludur.

3D Artist (3D Modelleme Uzmanı): Üç boyut model ve nesne tasarımı yapar. Bunun için Blender gibi programlardan yardım alır.

Product Owner (Ürün Sahibi): Ürün tasarlanıp geliştirilmesi ve değerinin artırılmasından sorumludur.

Yukarıdaki listenin Ocak 2018 ile Temmuz 2022 tarihleri aralığındaki iş talebi göz önünde bulundurularak oluşturulduğunu belirtelim. Mesleklere baktığımızda, teknoloji bir yana, oyun sektörünün de oldukça öne çıktığını söylemek mümkün.

Peki sizler 2023 yılının gözde meslekleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.