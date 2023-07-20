LineageOS 19 Destekleyen Modeller Açıklandı
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Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. LineageOS 19, Android 12'yi temel alan ve geniş bir model yelpazesine sahip olan bir Custom ROM'dur. İşte LineageOS 19 destekleyen modeller!
Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. Bunlardan birisi de LineageOS. İşte LineageOS 19 destekleyen modeller!
LineageOS 19 destekleyen modeller
Geçtiğimiz yılın nisan ayında kullanıma sunulan LineageOS 19, LineageOS'un bir önceki sürümü. Android 12'yi temel alan yazılım, desteklediği model sayısını artırıyor. Geçtiğimiz dönemlerde Motorola Edge 30, Edge 20 Pro, Xiaomi mi 8 Pro, mi 8 Explorer Edition ve mi Mix 2S modelleri desteklemeye başlayan sürüm, son olarak OnePlus 7 ve 7T serileri için de yüklenebilir durumda.
LineageOS 19, an itibariyle geniş bir model yelpazesine sahip. Özellikle eski cihazların Android 12 yapısını deneyimleyebilmesi bu sürümü oldukça popüler bir hale getiriyor. İşte LineageOS 19 destekli modeller!
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ASUS ZenFone 5Z
ASUS ZenFone 8
ASUS ZenFone Max Pro M1
ASUS ZenFone Max Pro M2
Essential Phone
Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL
Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro
Google Pixel C
Lenovo Z6 Pro
LG G8 ThinQ
Moto G 2015 ve Moto G3 Turbo
Moto G5S
Moto G9 Plus
Moto Z3 Play
Nokia 6.1
Nokia 6.1 Plus
Nokia 7 Plus
Nokia 7.1
Nokia 8
Nokia 8.1
OnePlus 5 ve OnePlus 5T
OnePlus 6 ve OnePlus 6T
OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro
OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro
OnePlus 8T ve OnePlus 9R
OnePlus Nord
Raspberry Pi 4 B, Pi 400 ve Compute Module 4
Razer Phone 2
Realme 2 Pro
Realme 5 Pro
Realme 6/6i [India]/6s
Realme 6 Pro
Realme C3
Realme X2 Pro
Realme XT
Samsung Galaxy A10
Samsung Galaxy A20 ve A20e
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A30
Samsung Galaxy A40
Samsung Galaxy Note 8
Samsung Galaxy N0te 8.0 Tablet
Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus ve Galaxy Note 10 Plus 5G
Samsung Galaxy Note 10.1 Tablet
Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge
Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Sony Xperia 5
Sony Xperia 10 II
Sony Xperia XZ Premium
Mi 5
Mi 8 SE
Mi 9
Mi 10
Mi 10 Lite
Mi 10T/Mi 10T Pro/Redmi K30S
Mi 10T Lite/Mi 10i/Redmi Note 9 Pro 5G
Mi 11 Lite 4G
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi Mix 3
Mi Note 10
Mi Note 10 Lite
Mi Pad 4 ve mi Pad 4 Plus
POCO F1
POCO F2 Pro/Redmi K30 Pro
POCO F3/Mi 11X/Redmi K40
POCO X2/Redmi K30
POCO X3
POCO X3 Pro
Redmi 5
Redmi 5 Plus/Redmi Note 5
Redmi 7
Redmi K20/Mi 9T
Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro
Redmi K30 5G
Redmi Note 5/Redmi Note 5 Pro
Redmi Note 6 Pro
Redmi Note 7/7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 8 ve Redmi Note 8T
Redmi Note 9S/9 Pro India/10 Lite India, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max ve POCO M2 Pro
Redmi Note 9T/Redmi Note 9 5G
Redmi Note 10
Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max
Redmi S2/Y2
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