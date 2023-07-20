LineageOS 19 Destekleyen Modeller Açıklandı

Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. LineageOS 19, Android 12'yi temel alan ve geniş bir model yelpazesine sahip olan bir Custom ROM'dur. İşte LineageOS 19 destekleyen modeller!

Android için geliştirilen birçok Custom ROM mevcut. Özellikle donanımları yeterli olmasına rağmen eski oldukları gerekçesiyle güncelleme desteğini kaybeden cihazlarda karşımıza çıkan bu tür yazılımlar, gün geçtikçe popülaritesini artırıyor. Bunlardan birisi de LineageOS. İşte LineageOS 19 destekleyen modeller!

LineageOS 19 destekleyen modeller

Geçtiğimiz yılın nisan ayında kullanıma sunulan LineageOS 19, LineageOS'un bir önceki sürümü. Android 12'yi temel alan yazılım, desteklediği model sayısını artırıyor. Geçtiğimiz dönemlerde Motorola Edge 30, Edge 20 Pro, Xiaomi mi 8 Pro, mi 8 Explorer Edition ve mi Mix 2S modelleri desteklemeye başlayan sürüm, son olarak OnePlus 7 ve 7T serileri için de yüklenebilir durumda.

LineageOS 19, an itibariyle geniş bir model yelpazesine sahip. Özellikle eski cihazların Android 12 yapısını deneyimleyebilmesi bu sürümü oldukça popüler bir hale getiriyor. İşte LineageOS 19 destekli modeller!

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ASUS ZenFone 5Z

ASUS ZenFone 8

ASUS ZenFone Max Pro M1

ASUS ZenFone Max Pro M2

Essential Phone

Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro

Google Pixel C

Lenovo Z6 Pro

LG G8 ThinQ

Moto G 2015 ve Moto G3 Turbo

Moto G5S

Moto G9 Plus

Moto Z3 Play

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8

Nokia 8.1

OnePlus 5 ve OnePlus 5T

OnePlus 6 ve OnePlus 6T

OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T ve OnePlus 9R

OnePlus Nord

Raspberry Pi 4 B, Pi 400 ve Compute Module 4

Razer Phone 2

Realme 2 Pro

Realme 5 Pro

Realme 6/6i [India]/6s

Realme 6 Pro

Realme C3

Realme X2 Pro

Realme XT

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A20 ve A20e

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy N0te 8.0 Tablet

Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus ve Galaxy Note 10 Plus 5G

Samsung Galaxy Note 10.1 Tablet

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Sony Xperia 5

Sony Xperia 10 II

Sony Xperia XZ Premium

Mi 5

Mi 8 SE

Mi 9

Mi 10

Mi 10 Lite

Mi 10T/Mi 10T Pro/Redmi K30S

Mi 10T Lite/Mi 10i/Redmi Note 9 Pro 5G

Mi 11 Lite 4G

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Mix 3

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Mi Pad 4 ve mi Pad 4 Plus

POCO F1

POCO F2 Pro/Redmi K30 Pro

POCO F3/Mi 11X/Redmi K40

POCO X2/Redmi K30

POCO X3

POCO X3 Pro

Redmi 5

Redmi 5 Plus/Redmi Note 5

Redmi 7

Redmi K20/Mi 9T

Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro

Redmi K30 5G

Redmi Note 5/Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 7/7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 ve Redmi Note 8T

Redmi Note 9S/9 Pro India/10 Lite India, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max ve POCO M2 Pro

Redmi Note 9T/Redmi Note 9 5G

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max

Redmi S2/Y2

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