Libya'nın doğusunda yaşanan fırtınanın ardından Derne kentinde internet erişimi ve haberleşme yeniden sağlandı

Libya'nın doğusunda etkili olan 'Daniel' fırtınasının ardından Derne kentinde kesilen internet erişimi ve haberleşme, uzman bakım ve onarım ekiplerinin çalışmaları sonucunda yeniden açıldı.

Libya'nın doğusunda yaşanan "Daniel" fırtınasının ardından Derne kentinde kesilen internet erişimi ve haberleşmenin yeniden sağlandığı bildirildi.

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırtınadan zarar gören Derne kentine internet ve haberleşmeyi sağlayan şirketin uzman bakım ve onarım ekiplerinin ulaştığını duyurdu.

Dibeybe, bakım ve onarım ekiplerinin çalışmaları sonrasında bölgede internet erişimi ve iletişimin yeniden açıldığını belirtti.

Söz konusu duyurusundan kısa süre önce Libya Başbakanı, fırtınadan zarar gören bölgelerdeki vatandaşlara iletişimin bedelsiz açılması için telekomünikasyon şirketine çağrıda bulunmuştu.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söylemişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.