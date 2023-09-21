Li Auto'nun akıllı telefon pazarına giriş yapmayacağı açıklandı

Akıllı telefon pazarında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Bu alanda yıllardır faaliyet gösteren Apple ve Samsung gibi markaların rakipleri her geçen gün artıyor. Özellikle bugün tanıtılacak NIO Phone ile pazara giriş yapmaya hazırlanan ünlü otomobil firması NIO'yu bunlardan birisi. Son dönemde ortaya atılan iddialar, bir başka ünlü otomobil markasının da yakında pazara giriş yapacağı yönündeydi. Kısa bir süre önce konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Li Auto akıllı telefon pazarına mı giriyor?

Elektrikli otomobilleriyle ön plana çıkan Li Auto, son dönemde daha önce akıllı telefon sektöründe görev almış isimleri işe aldı. Bu gelişme şirketin telefon işine giriş yapmaya hazırlandığı şeklinde yorumlanırken, kısa bir süre önce yapılan resmi açıklamayla durum netleşti.

Li Auto CEO'su Li Xiang, şirketin akıllı telefon pazarına giriş yapma planlarının olmadığını söyledi. Firmanın telefon pazarından isimleri bünyesine katmasıyla ilgili de konuşan Xiang, bunun yeni bir şey olmadığını ve markanın son sekiz yılda işe alınan ekibin yaklaşık yüzde 15'lik kısmının bu sektörden geldiğini ifade etti.

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Bu söylentilerin çıkış noktası ise Li Auto'nun iQOO'nun eski ürün müdürü Violet Song'u işe alması olarak gösterilebilir. Bilindiği üzere bu isim daha önce Huawei'de de görev aldı. Ancak görünüşe göre şirket bu isimlerin yeteneklerini akıllı telefonlarda ziyade otomobilleri yer alan teknolojiler için kullanmayı hedefliyor.

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