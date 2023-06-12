LG, yapay zeka yazılımlı Multi V i klimayı satışa sundu

LG Electronics, gelişmiş yapay zeka yazılımıyla donatılmış, enerji verimli ve değişken debili soğutucu akışkan çözümü (VRF) sunan 'Multi V i' klimayı satışa sundu. Ofisler, okullar, alışveriş merkezleri, apartmanlar ve oteller gibi orta ve yüksek katlı binalar için uygun olan enerji tasarruflu Multi V i modelinde enerji tüketimini azaltmaya, daha sessiz ve konforlu bir iç mekan ortamı sunmaya yardımcı olan özellikler bulunuyor.

LG Electronics, gelişmiş yapay zeka yazılımıyla donatılmış, enerji verimli ve değişken debili soğutucu akışkan çözümü (VRF) sunan "Multi V i" klimayı satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin son derece gelişmiş AI motoruyla donatılmış VRF çözümü olan yeni Multi V i piyasaya sürüldü.

Ofisler, okullar, alışveriş merkezleri, apartmanlar ve oteller gibi orta ve yüksek katlı binalar için uygun olan enerji tasarruflu Multi V i modelinde enerji tüketimini azaltmaya, daha sessiz ve konforlu bir iç mekan ortamı sunmaya yardımcı olan özellikler bulunuyor.

Multi V i, soğutma veya ısıtma gücü, odadaki insan sayısı, nem seviyeleri ve iç ve dış ortam sıcaklığı dahil olmak üzere çeşitli değişkenlere göre ayarlanabiliyor. Aynı zamanda bu, ürünün enerji tasarrufunu yüzde 24,7'ye kadar iyileştirmesini sağlıyor.

Ayrıca, AI iç mekan bakım özelliği sayesinde, iç üniteler, kullanılan alanlarda otomatik olarak açılabiliyor, kullanılmayan alanlarda kapatılabiliyor. Bu sayede sabit bir sıcaklığın korunması ve enerji tüketiminin azaltılması sağlanıyor.

Bir başka verimlilik odaklı özellik olan AI Energy Management, kullanıcıların Multi V i'nin genel güç kullanımını azaltmaya yardımcı olabilecek enerji tüketim hedefleri belirlemesine olanak tanıyor.

Hava koşullarına göre çalışma modunu otomatik seçiyor

Multi V i, komşu binalarda veya evlerde yaşayanların konforunu artırmaya da yardımcı oluyor. Kullanıcılar, dış ünite tarafından üretilen sesin belirledikleri ses düzeyini aşmadığından emin olmak için önceden bir çalışma gürültü sınırı (50 ila 70 desibel2) ayarlayabiliyor.

Akıllı performans ve rahatlık sağlayan LG'nin VRF çözümünün Hava Durumu Bilgileri Kontrol Özelliği, hava koşullarına göre özel çalışma modlarını otomatik olarak seçiyor. Otomatik ön ısıtma, odayı önceden otomatik olarak ısıtarak kullanıcılara yılın en soğuk günlerinde bile sıcak bir iç ortam sunuyor. Otomatik kar temizleme özelliğiyle karın dış ünite üzerinde birikmesi ve donması önleniyor.

Aşırı hava koşullarında bile güçlü ve güvenilir performansa sahip Multi V i, şimdiye kadarki en enerji tasarruflu LG VRF çözümü olarak öne çıkıyor. Yeni model, 43 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda tam soğutma kapasitesinde ve eksi 10 santigrat dereceye kadar düşük sıcaklıklarda tam ısıtma kapasitesinde çalışarak her mevsim taze, konforlu iç mekan havası sağlıyor.

Multi V i'nin yapay zeka motoru, rahatlığı ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olan "Otomatik Ayarlama ve Uzaktan Yükseltme" gibi çeşitli akıllı özelliklere katkı sunuyor. Hızlı ve kolay kurulabilen ürün, yerinde servis ziyareti gerekmeden otomatik olarak en son yazılım sürümüne güncellenebiliyor.

"Olağanüstü rahatlık sunuyor"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi İklimlendirme Çözümleri İş Birimi Başkanı James Lee, AI motoruna sahip olan yeni Multi V i'nin gelişmiş enerji tasarrufunun daha hoş bir iç ortam ve olağanüstü rahatlık sunduğunu bildirdi.

Lee, LG'nin en son yapay zekasını ve endüstri lideri HVAC teknolojilerini kullanarak eksiksiz hava çözümleri sunmaya devam edeceğini aktardı.