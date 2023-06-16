LG, Ürünlerinde Cam Malzemeler Kullanarak Deniz Ekosisteminin Restorasyonuna Yardımcı Oluyor

LG Electronics, ürünlerinde geliştirilmiş bir antimikrobiyal cam tozu ve deniz camı kullanarak hem hijyen avantajları sağlıyor hem de deniz ekosisteminin eski haline getirilmesine yardımcı oluyor. LG'nin yeni gelişmiş geri dönüştürülmüş ham madde işi için büyüme fırsatları güvence altına alınırken, şirket deniz ekosistemi restorasyonunu içeren faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

LG Electronics (LG) ürünleri cam malzemelerle hijyen avantajları sağlamanın yanı sıra, deniz ekosisteminin eski haline getirilmesine yardımcı oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, geliştirilmiş bir antimikrobiyal cam tozu ve deniz camı kullanarak gelişmiş geri dönüştürülmüş hammadde işini destekliyor. LG'nin antimikrobiyal cam tozu, hijyen avantajı sunarken camın karakteristik kimyasal ve termal kararlılığına, dayanıklılığına ve renk solmasına karşı direncine sahip olmasıyla tanınıyor.

LG'nin ESG yönetimi taahhüdünü gösteren deniz camı, deniz ekosistemlerinin eski haline getirilmesine yardımcı olmada önemli bir rol oynama potansiyeline sahip. Her iki ürünün de LG'nin yeni gelişmiş geri dönüştürülmüş ham madde işi için büyüme fırsatlarını güvence altına alması bekleniyor.

LG, antimikrobiyal cam tozunu 2022'den beri buzdolapları, çamaşır makineleri ve klimalar dahil olmak üzere birçok farklı ev aleti serisinde kullanıyor. Ürün kullanımını daha hijyenik hale getirmeye yardımcı olan antimikrobiyal cam tozu, buzdolabı ve bulaşık makinesi kulpları gibi insan derisi ile sık temas eden plastik parçaların üretiminde kullanılıyor.

Antimikrobiyal cam tozu, LG'nin cam bileşimi tasarım teknolojisindeki uzmanlığından ve ev aletleri kullanım ortamına ilişkin derinlemesine anlayışından yararlanıyor. Cam tozu, plastikler, elyaflar, boyalar ve laminatlar gibi çeşitli malzemelerle birleştirildiğinde mantar önleyici ve antibakteriyel özellikler sunuyor ve LG'nin malzeme işinin genişlemesini hızlandıracağı tahmin ediliyor.

Ek olarak, LG'nin deniz camı, şirketin cam ham madde için geri dönüşüm teknolojisine dayanıyor. Suda çözündüğünde, deniz camı inorganik iyonlara dönüşüyor ve bu da okyanusta mikroalg ve alglerin büyümesini teşvik ederek deniz ekosisteminin restorasyonuna katkıda bulunuyor.

Ayrıca, LG'nin deniz camı, zararlı alg patlamalarının okyanus yüzeyinin kırmızıya dönüşmesine neden olduğu gelgitlerden oluşan ekolojik hasarı hafifletmeye yardımcı olmak için kullanılan kırmızı kile mükemmel bir alternatif olarak gösteriliyor. Cam malzeme suda çözündüğü için deniz ortamının ikincil kirlenmesini de önlüyor.

Başlangıç ??noktası olarak antimikrobiyal cam tozu kullanan LG'nin gelişmiş geri dönüştürülmüş hammadde işi, şirketin Herkes İçin Daha İyi Yaşam ESG vizyonuyla daha yakından uyumlu yeni bir konsepti benimsiyor. LG, Dünya'nın okyanuslarını ve su yollarını korumak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini deniz ekosistemi restorasyonunu içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor.

Cam tozu uygulaması ile ilgili 219 patent

LG, cam tozu araştırmasına ilk olarak 1996'da başladı ve şu anda cam tozu ve uygulamasıyla ilgili toplam 219 patenti bulunuyor. Şirketin antimikrobiyal cam tozu, yılda 4 bin 500 ton ham madde üreten Güney Kore, Changwon'daki LG Smart Park'ta üretiliyor.

Antimikrobiyal cam tozu ilk olarak 2013'te Kuzey Amerika'da piyasaya sürülen LG fırınlarına uygulandı. Fırınların iç yüzeylerini kaplayan cam tozu, LG'nin pişirme cihazlarını hızlı ve kolay temizlenebilir hale getirerek tüketicilere ek değer getiren EasyClean işlevini mümkün kılan temel teknoloji olarak tanınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol LG'nin cam tozunun uygulama kapsamını diğer cam malzemelerinin ötesine genişletmeye kararlı olduğunu belirterek, "Gelişmiş geri dönüştürülmüş ham madde işimizin, LG'nin ESG yönetim portföyünün yeni bir büyüme motoru ve merkezi bir bileşeni haline gelerek sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu açabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.