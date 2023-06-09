LG Türkiye, Ankara Kentpark AVM'de OLED deneyim alanı kuracak

LG Türkiye, Ankara Kentpark AVM'de dünyanın ilk 97 inç OLED TV'si ve son model OLED modellerini sergileyeceği bir deneyim alanı kuracak. Aynı zamanda Fransa Açık 2023 ile ilgili etkinliklere de ev sahipliği yapacak alanda LG OLED Flex ve Objet Collection modelleri de yer alacak.

LG Türkiye, Ankara Kentpark AVM'de kurulacak LG OLED deneyim alanında dünyanın ilk 97 inç OLED TV'si ve son model OLED modellerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kentpark'ta 9-11 Haziran tarihleri arasında kurulacak alan aynı zamanda dünyanın en önemli tenis turnuvalarından Fransa Açık 2023 (Roland Garros) ile ilgili bir dizi etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Sergilenecek ürünler arasında LG'nin yeni kullanıcı deneyimleri sunmak üzerine tasarlanan Lifestyle ekran serisi LG OLED Flex ile LG Objet Collection Easel ve Pose modelleri de bulunuyor.

LG OLED Flex'in ekranı, tamamen düz ekrandan kavisliye dönüşebiliyor. Ekran kavis seviyesi mevcut iki ön ayardan birine hızlı bir şekilde ayarlanabiliyor veya 20 farklı seviyede, yüzde beşlik artışlarla manuel olarak değiştirilebiliyor.

Ekranı ev dekorasyonun bir parçası haline getiren stil sahibi LG OLED Objet Collection serisi yerleşik stand formu ile dilenilen yere konumlandırma olanağı sunuyor.