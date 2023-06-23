LG Therma V Isı Pompası'nın öne çıkan özellikleri

LG, tüketicilere yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısınma ve soğutma çözümü sağlayan LG Therma V Isı Pompası ile ilgili öne çıkan özellikleri sıraladı. Therma V, çevre dostu ısınma ve sıcak su sağlamanın yanı sıra yaz aylarında da soğutma ihtiyacını karşılayarak yine enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. LG'nin yenilikçi ve çevre dostu R32 soğutucuya sahip ısıtma sistemi Therma V, "en çevre dostu" ürünler arasında gösteriliyor.

LG, tüketicilere yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısınma ve soğutma çözümü sağlayan LG Therma V Isı Pompası ile ilgili öne çıkan özellikleri sıraladı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, ısı pompaları, "evi ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu sağlamak için ortamdan doğal ısıyı alan ve sonrasında bu ısıyı kullanabileceği daha yüksek bir sıcaklık ve basınca dönüştüren ve pompalayan cihazlar" olarak öne çıkıyor.

Şirket, doğal gaz ulaşımı olmayan ya da ısıtma ve soğutma çözümleri için sürdürülebilir enerji kaynakları tercih eden tüketicilerin arasında günden güne yaygınlaşan ısı pompası ürününü hala araştıranlar ve karar veremeyen tüketicilerin LG Therma V Isı Pompası'nı tercih etmeleri için 5 önemli maddeyi derledi.

Betonarme ya da kerpiç, kent ya da kırsal fark etmeksizin her yerde her tür yapıya uygun olan Therma V, çevre dostu ısınma ve sıcak su sağlamanın yanı sıra yaz aylarında da soğutma ihtiyacını karşılayarak yine enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. LG'nin yenilikçi ve çevre dostu R32 soğutucuya sahip ısıtma sistemi Therma V, "en çevre dostu" ürünler arasında gösteriliyor.

Kullanıcıların hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştıran Therma V, en soğuk iklimlerde bile performansı ile kendini kanıtlıyor. Eksi 25 ºC gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi çalıştırılabilirken, soğuk dış ortam havasında bile 65 ºC'ye kadar sıcak su sağlayabiliyor. Therma V, yerden ısıtma veya radyatöre kadar birçok ısıtma çözümleri ile kullanılabiliyor. LG Therma V, kullanıcıların sıcak su ihtiyacının yanı sıra, yazları soğutma ihtiyacını da karşılıyor.

Therma V, LG Inverter teknolojisi sayesinde, optimum enerji verimliliği ile, en yüksek kapasitede çalışıyor. Klasik boylerlere göre 4 kat daha etkili olan Therma V'in uzun süreli kullanımı ısıtma maliyetlerinden daha fazla tasarruf sağlıyor. Therma V BLDC fan, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor. Dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan Therma V, geri kalan yüzde 25'lik kısmı ise elektrikten alıyor.

THERMA V, enerji tasarrufunun yanı sıra yağ veya gaz boylerlerine kıyasla CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor. Bu özelliği ile LG Therma V, tüketicilere konfor sunarken sürdürülebilir bir gelecek için de katkıda bulunuyor.

Geleneksel bir kazan sisteminin yerini alan ve doğrudan su tesisatına bağlanan Therma V, Wi-Fi üzerinden kolayca kontrol edilmesi gibi ileri teknoloji özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca, LG'nin devrim niteliğindeki R1 kompresörü ile rakipsiz bir verimlilik ve güvenilirlik sunuyor. Yeni teknoloji, geleneksel bir kompresörde bulunan salınım hareketini ortadan kaldırarak daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.