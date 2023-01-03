LG, şuana kadarki en iddialı OLED TV'lerini gösterecek!

Dünyanın en büyük ekran üreticilerinde biri olan LG, CES 2023 fuarında yapay zeka destekli üç yeni televizyon modeli ile karşımıza çıkacak!

Dünyadaki en önemli ekran üreticilerinden birisi de LG. Bu zamana kadar geliştirdiği teknolojiler ve piyasaya sürdüğü ekran modelleri ile genel anlamda kullanıcıların beğenisini kazanan LG, bu yıl da CES 2023 fuarında yeni televizyon modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Görünüşe göre etkinlikte gösterilecek olan bu televizyonlar, şirketin şuana kadar yaptığı en iyi OLED TV serisi olacak.

Karşınızda LG'nin yeni OLED TV modelleri!

Her yıl düzenlenen CES teknoloji fuarlarındaki önemli firmlardan birisi de LG. Bütün etkinliklerde ev eşyaları ve yeni ekran teknolojileri ile karşımıza çıkan şirket, bu yıl düzenlecek olan CES 2023 etkinliğinde de kullanıcıları yeni televizyonları olan Z3, G3 ve C3 modelleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

OLED evo serisi olarak da geçen bu televizyonlar, daha parlak ekran ve daha yüksek renk doğruluk oranına ek olarak gelişmiş bir takım özellikler sunuyorlar. Z3 serisi 8K çözünürlüğe sahipken geri kalan seriler ise 4K çözünürlükle karşımıza çıkacak.

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LG'nin yeni televizyonlarında öne çıkan özelliklerden birisi yeni Alpha ?9 Gen6 yapay zeka işlemcisi ile birlikte görüntü yükseltme, dinamik ton eşleme ve sanal 9.1.2 çevresel sesde gözle görülür oranda iyileştirmeler olması. Ayrıca bu yeni AI işlemcisi sayesinde AI Picture Pro ve AI Sound Pro isimli görüntü ve ses deneyimini arttırmaya yönelik derin öğrenme teknolojisi de televizyonlarla birlikte geliyor. Bu sayede kullanıcıya çok daha iyi bir izleme deneyimi sunuluyor.

LG, yeni OLED Evo modelleri ile birlikte eski televizyonlarına kıyasla yüzde 70 daha yüksek parlaklık sunduğunu belirtiyor. Parlaklıktaki yükseltmenin kaynağının ise yeni ışık kontrolcüsü ve ışık artırma algoritması olduğu söyleniyor. Yapay zeka ile yapılan bu uygulamalara ek olarak şirketin verdiği detaylara göre, televizyonlar kullanıcıların izleme alışkanlıkları doğrultusunda içerik önerisinde bulunacak. Aynı zamanda kanal geçişleri sırasında görülen siyah ekranları ortadan kaldıran LG, yeni televizyonlarında G-Sync ve FreeSync uyumluluğu olduğunu da açıkladı.

Lg yeni televizyonlarının geri dönüştürülmüş plastikten üretildiğini ve yeniden değerlendirilebilir yapıda olduklarına dikkat çekiyor. Yani yeni OLED Evo serisi çevre dostu bir yapıda.

CES 2023 fuarında göreceğimiz bu yeni LG OLED Evo modelleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!