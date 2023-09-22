LG, Sakarya ve Gebze'de Brandshop Mağazaları Açtı

LG Electronics (LG), Sakarya ve Gebze'de LG Brandshop mağazası açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, teknoloji meraklılarının son teknolojiye sahip ürünlerini deneyimleyebilecekleri LG Brandshop mağazalarını birbiri ardına açmaya devam ediyor.

LG Brandshop, 2019 yılından bu yana hızlı bir şekilde genişlemeye başlayan ağına son olarak LG Brandshop Müftüoğlu Sakarya ve LG Brandshop Gala Gebze mağazalarını kattı.

Brandshop mağazaları; tüketicilerinin yanı sıra teknolojiseverlerin ileri teknolojiye sahip, tüm dünyadan kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine yanıt vermek üzere geliştirilmiş ürünleri yakından görmelerine ve incelemelerine imkan sağlıyor.

Kullanıcıların kaliteli bir yaşam sürmelerine ve değerli anların tadını çıkarmalarına aracı olan ürünlerin sergilendiği LG Brandshop mağazalarını ziyaret edenler, hayatlarını kolaylaştıracak ürünleri yakından görmenin yanı sıra LG'nin çevre ve sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiği çalışmalar ve ürünler hakkında da bilgi sahibi olabiliyor.

LG TV, ses sistemi, hoparlör ve kablosuz dik süpürge gibi ürünlerinin yanı sıra, enerji verimli beyaz eşyalar, klimalar, LG ThinQ özelliği ile uzaktan yönetilebilen cihazlar LG Brandshop mağazalarının ilgi çeken ürünleri arasında yer alıyor. LG OLED TV'ler, birbirleriyle haberleşerek günlük ev işlerinin zahmetsizce yönetilmesini sağlayan buzdolapları, bulaşık ve çamaşır makineleri ile kurutucular ve kablosuz dik süpürgeler LG Brandshop Müftüoğlu ve LG Brandshop Gala'da tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

"Yatırımlarımıza son hızla devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Türkiye Beyaz Eşya, TV ve Ses Sistemleri Satış Başkanı Bülent Bülbül, yatırımlarına son hızla devam ettiklerini belirterek, "Amacımız çok yakında Türkiye'nin dört bir yanını LG Brandshop mağazaları ile donatmak." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Gebze'deki LG Brandshop Gala Gebze mağazasının yatırımcısı Doğukan Dönmez de Gebzeli tüketiciler ile LG markasını bir araya getirmekten dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını bildirdi.

Dönmez, "Teknolojiye ilgisi olan, son teknolojik gelişmeleri ve bu gelişmelerin günlük yaşamlarına katacağı artıları merak eden herkesi, LG ürünlerini deneyimlemek üzere mağazamıza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.