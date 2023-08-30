LG, Markalar Arası Cihaz Bağlantısını Kolaylaştıran Uygulamayı Sunuyor

LG, Home Connectivity Alliance'ın HCA Spesifikasyonu 1.0'ın ilk ticari uygulamasını sunmaya hazırlanıyor. Bu sayede tüketiciler, farklı markaların cihazlarını tek bir uygulama ile kontrol edebilecek ve daha akıllı bir eve sahip olabilecek.

LG Electronics (LG), LG ThinQ™ akıllı ev platformu aracılığıyla markalar arası cihaz bağlantısına olanak tanıyan Home Connectivity Alliance'ın HCA Spesifikasyonu 1.0'ın ilk ticari uygulamasını sunmaya hazırlanıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın sonuna kadar tüketiciler, farklı markaların cihazlarını, kullanımı kolay ThinQ uygulamasıyla kontrol edebilecek ve kesintisiz ara bağlantı ile daha akıllı, daha kullanışlı bir eve sahip olabilecek.

Müşteri deneyimi inovasyonuna sıkı bir bağlılıkla LG, markalar arası uyumluluğun sadeliğini Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa da dahil dünya çapındaki büyük pazarlara getirmek için diğer markalarla birleşti. İş birliği başlangıçta çamaşır makineleri, kurutucular, bulaşık makineleri gibi ana beyaz eşya ürün kategorilerini kapsayacak ve gelecekte kademeli olarak diğer cihaz türlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

HCA Spesifikasyonu 1.0'ın yaygın şekilde benimsenmesi, çeşitli markaların ev aletlerini ve hava çözümlerini tek bir uygulama kullanarak izlemeyi ve kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Kullanıcıların marka fark etmeksizin ürünlerini tek bir noktadan kontrol edebilmeleri için, ThinQ uygulamasıyla uyumlu ürünlerini kaydetmeleri yeterli oluyor.

Ardından tek noktadan cihaz yönetiminin kolaylığından ve zaman kazandıran özgürlüğünden yararlanmaya hazır oluyorlar.

Örneğin, evinde LG çamaşır makinesi ve farklı bir marka bulaşık makinesi bulunanlar, tercih ettikleri yıkama programı ve temizlik ayarlarını yapmak için artık her üreticinin uygulaması arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacak.

Gerçek markalar arası bağlantının gelişi, HCA'nın kusursuz bir şekilde birleştirilmiş akıllı ev deneyimi vizyonunun gerçekleşmesi anlamına geliyor. Ocak 2022'de kurulan ve çok sayıda akıllı ev çözümü üreticisini kapsayan HCA, üye şirketlerinin akıllı ev platformları arasında bulut tabanlı birlikte çalışabilirlik sağlamayı hedefliyor. İttifakın yönetim kurulu üyesi olan LG, kullanıcı rahatlığını artırma nihai hedefiyle HCA Spesifikasyonu 1.0'ın benimsenmesini teşvik etmek için diğer cihaz üreticileriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Akıllı ev ekosistemini genişletmeye kararlı olan LG, akıllı ev cihazları için açık iletişim protokolleri geliştirmeye adanmış küresel bir kuruluş olan Bağlantı Standartları Birliği'nin (CSA) çalışmalarını da aktif olarak destekledi. LG, CSA liderliğindeki İnternet Protokolü tabanlı ev IoT iletişim standardı olan Matter protokolünün geliştirilmesine ve standartlaştırılmasına katkıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yardımcısı ve Platform İş Merkezi Başkanı Jung Ki-hyun "LG ThinQ, dünyanın dört bir yanındaki müşterilere yeni akıllı ev deneyimleri sunacak, kusursuz bir şekilde birbirine bağlanan bir ev aletleri ekosistemini mümkün kılıyor. LG, ThinQ ile diğer HCA üyelerinin akıllı ev platformları arasındaki uyumluluğu genişletmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.