LG, IFA 2023'te Yeni Ankastre Mutfak Paketini Tanıtacak

LG Electronics (LG), markanın yeni ankastre mutfak paketi ile IFA 2023'te "herkes için daha iyi bir mutfak hayatı" sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği, kullanıcı dostu özellikler ve zarif tasarımla öne çıkan LG'nin yeni ankastre mutfak paketi, bir InstaView fırın, QuadWash bulaşık makinesi, entegre havalandırma sistemli indüksiyonlu fırın, derin donduruculu buzdolabı ve mikrodalga fırından oluşuyor.

Yeni tanıtılan ankastre mutfak paketi, halihazırda ultra premium Signature Kitchen Suite'i içeren LG premium ürün portföyünü destekliyor ve şirketin Avrupa ankastre pazarının yanı sıra, bir bütün olarak beyaz eşya pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. LG, küresel pazarın yüzde 70'inden fazlasını oluşturan Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ankastre beyaz pazarlarını genişletme ve LG'yi ilk beş ankastre markasından biri haline getirme planını geçtiğimiz ay açıklamıştı.

LG InstaView fırın

Gelişmiş izolatörleri ve optimize edilmiş ısıtma kontrolü sayesinde LG'nin 24 inçlik fırını, A++ enerji verimliliği derecesine ulaşıyor. Yeni fırın ayrıca ısı kaybını en aza indiren dört katmanlı bir cam kapıya sahip ve kullanıcıların kapıyı açmasına gerek kalmadan içeriyi kolayca görmelerini sağlayan LG InstaView teknolojisi ile donatılmış durumda.

Ayrıca LG'nin InstaView fırını, zarif, mat siyah kaplamayı sezgisel tam dokunmatik düğmeler ve ergonomik bir tutacakla birleştirerek estetiği işlevsellikle kusursuz bir şekilde harmanlıyor. ProBake Convection teknolojisinin eşit ısı ve hassas kontrolünden yararlanan fırın, buharda pişirme, sous-vide ve hava ile kızartma (airfry) gibi özel pişirme ayarları sağlayabiliyor, evdeki şeflerin lezzetli ve farklı mutfak deneyimleri sunmasını kolaylaştırıyor. Güçlü ovma ihtiyacını ve kimyasalların kullanımını ortadan kaldıran LG EasyClean ile kullanımdan sonra fırını temizlemek daha da kolay. Şirketin yenilikçi fırını, 2023 iF Tasarım Ödülü ve 2023 Red Dot Ödülü'nün de sahibi.

24 inçlik InstaView modelinin yanı sıra yine LG ankastre mutfak paketinden Steam Assistant özellikli 24 inçlik kompakt bir fırın da IFA'da sergilenecek.

LG Quadwash bulaşık makinesi

LG QuadWash bulaşık makinesi, her döngüde enerji kullanımını optimize etmek için şirketin yenilikçi Inverter Direct Drive Motorunu kullanarak A enerji verimliliği derecesi sunuyor. İçinde LG QuadWash teknolojisi bulunan ankastre bulaşık makinesi, bulaşıklardaki lekeleri, yağı ve yemek artıklarını çıkarmak için her yöne yüksek basınçlı su püskürtüyor. Bu arada, LG'nin özel TrueSteam teknolojisi, su lekelerini en aza indirerek temiz sonuçlar sunmaya yardımcı oluyor.

Şık bulaşık makinesinde ayrıca ince bir ortam ışığı göstergesiyle hafifçe aydınlatılan, okunması kolay bir LED ekran paneli bulunuyor. Wi-Fi özellikli, gelişmiş cihaz, LG ThinQ uygulamasına bağlanarak kullanıcıların işlemi kolayca kontrol etmesine ve izlemesine, yeni programlar indirmesine ve Smart Diagnosis ile küçük sorunları çözmesine olanak tanıyor.

LG entegre havalandırma sistemli indüksiyonlu fırın

LG'nin yeni endüksiyonlu fırını, pişirme yüzeyinin tam ortasında yer alan aşağı hava akımı ve davlumbaz havalandırma sistemine sahip yenilikçi bir mutfak cihazı olarak tanımlanıyor.

Pişirmeden kaynaklanan dumanı ve buharı etkili bir şekilde aşağı çeken sistem, ağ filtreler kullanıyor ve hassas hava tahliyesi ile kokusuz bir mutfak sağlamak için değişken hız ayarları sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, LG'nin mutfak paketinin dünya çapındaki tüketicilerin LG markasından beklediği yenilikçi teknolojileri ve kusursuz tasarımı içerdiğine dikkati çekerek, "Bu şık ankastre parçalar, herkes için daha uygun bir pişirme çözümü ve daha iyi bir mutfak hayatı sunarak ürün yelpazemizi geliştiriyor ve Avrupa pazarındaki konumumuzu sağlamlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

1-5 Eylül tarihleri ??arasında IFA 2023'te LG'nin standını Messe Berlin, Salon 18'te ziyaret edecekler, LG Cooking Studio sergisinde tümü iki kusursuz konsept mutfağa kusursuz bir şekilde entegre edilmiş yeni ankastre mutfak paketinden bir dizi farklı ürünü görebilirler.