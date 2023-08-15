LG, IFA 2023'te Universal UP Kit'i tanıtacak

LG Electronics, Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek IFA 2023 fuarında yeni Universal UP Kit'i tanıtacak. Evrensel tasarıma sahip olan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan bu koleksiyon, kullanılabilirliği artırmayı hedefliyor. LG, Erişilebilirlik Danışma Konseyi'nin yardımını alarak bu kitin tasarımını şekillendirdi. Universal UP Kit, çeşitli LG ev aletleriyle uyumlu yenilikçi çözümler sunuyor.

LG Electronics (LG), yeni "Universal UP Kit"ini, 1-5 Eylül'de Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek IFA 2023'te tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, evrensel tasarımı benimseyen ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış yenilikçi ev aletleri aksesuarları ve eklentilerinden oluşan bir koleksiyon olan LG Universal UP Kit, şirketin daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu örnek alarak, fiziksel zorluklarla karşılaşan bireyler için kullanılabilirliği artırmak üzere tasarlandı.

Tüketiciler, Universal UP Kit ürünlerini mevcut LG ev aletlerine sorunsuz bir şekilde entegre edebiliyor. Böylece, tüm parçaların değiştirilmesine ve yeni modellerle değiştirmeye gerek kalmadan kullanıcı deneyimi yükseltilebiliyor. Kit, LG'nin çevreye daha duyarlı ve erişilebilirlik odaklı ESG girişimlerine yönelik güçlü çabalarının bir devamını temsil ediyor.

Şirket, geçen yıl bileşenleri azaltarak ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını artırarak daha sürdürülebilir üretim taahhüdünün bir kanıtı olan minimalist tasarımlı cihaz serisini tanıtmıştı.

LG, Erişilebilirlik Danışma Konseyi'nin yardımını aldı

Universal UP Kit'in geliştirilmesine yardımcı olmak için LG, işitme veya görme bozuklukları ve beyin felci gibi sağlık sorunları olan kişilerden oluşan bir grup olan Erişilebilirlik Danışma Konseyi'nin yardımını aldı. Konsey üyeleri iç görülerini, deneyimlerini ve çeşitli ev aletlerini kullanırken yaşadıkları zorlukları paylaştı. LG, Universal UP Kit tasarımının temelini şekillendirecek ve erişilebilirlik odaklı projeler için yol gösterici olacak bireysel geri bildirimleri derledi, kategorilere ayırdı ve analiz etti.

???????Bu iş birlikçi çaba, LG'nin kapsayıcı ESG yönetim stratejisinin mihenk taşı olan, kaynakların korunmasına ve israfın en aza indirilmesine yardımcı olmak için kullanılan, geri dönüştürülmüş plastiklerden tasarlanmış çözümler içeren "yardım kitlerinin" oluşturulmasına yol açtı.

Evrensel UP Kiti, LG ev aletleriyle uyumlu yenilikçi, özenle hazırlanmış çözümler içeriyor

Verilen bilgiye göre, IFA 2023'te tanıtılacak olan LG'nin Evrensel UP Kiti, buzdolabı, CordZero elektrikli süpürge, Styler, bulaşık makinesi, su arıtma cihazı, çamaşır makinesi ve kurutucunun da aralarında olduğu çeşitli LG ev aletleriyle uyumlu yenilikçi, özenle hazırlanmış çözümler içeriyor.

Universal UP'nin Kolay Kullanım Kiti, LG çamaşır makinelerinin kapı ve deterjan çekmecesi için ayrılabilir kulplarla birlikte geliyor. Kulplar, çamaşır makinesinin cep kulplarını kavramak için el becerisi veya bilek gücü azalmış kullanıcıların erişimini kolaylaştırmak için tasarlandı. Kit ayrıca ambliyopi gibi durumlara uyum sağlamak için oluşturulmuş yüksek kontrastlı renk seçenekleri de sunuyor. Universal UP portföyünde Asistan Kiti de bulunuyor. LG'nin CordZero elektrikli süpürgesinin ağırlığını yeniden dağıtan bu çıkarılabilir, tekerlekli taşıyıcı gelişmiş kontrol ve manevra kabiliyeti sunuyor. Kolay Askı Kiti, tekerlekli sandalye kullanıcılarının giysilerini Styler'ın elbise askılarına kolayca yerleştirmelerine olanak tanıyor.

Ek olarak LG, buzdolabının raflarının kullanılabilirliğini artırmak için Döndürme Raf Kitini ve su arıtma cihazına takılan, yükseklik ve mesafe ayarıyla erişilebilirliği artıran Easy Nozzle Kit'i de tanıtıyor. Su arıtma cihazı, görme engelliler için Braille ile "silikon kapak" eklenerek yükseltilebilecek.

"Sıkıntılı noktaları çözmek için geliştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, Universal UP Kit'in ev aletlerinin kullanılabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmak için tasarlandığını belirterek, "Gerçek tüketiciler tarafından bizimle paylaşılan sıkıntılı noktaları çözmek için geliştirildi. Universal UP Kit aracılığıyla, yaşı veya fiziksel kısıtlamaları ne olursa olsun tüm LG cihaz sahiplerinin uygun bir kullanıcı deneyimi yaşamasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, 1-5 Eylül tarihlerinde Messe Berlin'de 18 numaralı salonda bulunacak LG'nin IFA 2023 standını ziyaret edenler, ThinQ Home Zone'da şirketin çeşitli ev aletlerine uygulanan Universal UP Kit çözümlerini görme imkanına sahip olacak.