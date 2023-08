LG, IFA 2023'te ThinQ UP 2.0'ı tanıtacak

LG Electronics, IFA 2023 fuarında akıllı ev yeniliği olan ThinQ UP 2.0'ı tanıtacak. ThinQ UP 2.0, kullanıcıların tercihlerine göre ürün performansını ve hizmet seçeneklerini uyarlayarak kişiselleştirme konusunda yeni bir standart belirliyor. LG'nin yeni çözümü, tüketicilere yaşam tarzlarına uygun kişiselleştirilmiş ürünler ve hizmetler sunuyor. ThinQ UP 2.0 serisi, ev işlerini kolaylaştıran hizmetler, abonelik seçenekleri ve otomatik hizmetler gibi özelliklerle kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştırıyor.

LG Electronics (LG), IFA 2023'te, akıllı ev yeniliği olan ThinQ UP 2.0'ı tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG ThinQ UP 2.0, tüm müşteri yolculuğu boyunca ürün performansını ve hizmet seçeneklerini kullanıcıların tercihlerine göre uyarlayarak kişiselleştirme konusunda yeni bir standart belirliyor.

Sabit özelliklere ve spesifikasyonlara sahip geleneksel ürünlerden farklı olarak ThinQ UP ile uyumlu cihazlar, temel işlevlerini sürekli olarak güncelliyor ve her bir kullanıcıya uygun özellikler sunuyor. Mevcut ThinQ UP cihazlarına göre önemli bir gelişme olan ThinQ UP 2.0 ürünleri, esnek abonelik seçenekleriyle yeni hizmetler ekliyor. Aynı zamanda günlük hayatı daha sorunsuz hale getirmek için ek hizmetler önererek ev işlerinin süresini ve zahmetini azaltmak için akıllıca çalışıyor.

Başlangıcından itibaren hiper kişiselleştirilmiş aletler

Ev aleti kişiselleştirme süreci, müşteri ürünlerini teslim almadan önce başlıyor. Örneğin, ThinQ UP 2.0 çamaşır makinesi satın alan müşterilerden, LG ThinQ uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilen üç adımlı "Yaşam Deseni Analizi" anketine katılmaları isteniyor.

LG, anket sonuçlarını analiz ediyor ve müşterinin tercihlerine göre optimize edilmiş yıkama döngüleri uygulayarak en başından itibaren kişiye özel bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Böylece, müşteriler, makinelerine yüklenen döngülerin sırasını ayarlama esnekliğine sahip oluyor ve kişisel ayarlarını uygulamaya kaydedebiliyor.

Benzer şekilde özelleştirilebilen LG'nin en yeni InstaView alt dondurucusu, saklanan malzemelerin tazeliğini korumak için birden fazla seçenek sunuyor. Kullanıcılar, ThinQ uygulaması aracılığıyla buzdolabında bulunan yiyecek türlerine göre hassas sıcaklık ayarları uygulayabiliyor ve InstaView kapısının cam paneline entegre LED aydınlatmanın rengini değiştirebiliyor. Üstelik, dondurucunun alt kısmındaki LCD ekrana aile üyeleri veya ev arkadaşları için mesaj ve hatırlatıcılar bırakabiliyor.

ThinQ UP 2.0 çamaşır makineleri ve kurutucularda ilk olarak LG tarafından geliştirilen, DQ-C çip adı verilen cihaz içi çip ve yepyeni bir işletim sistemi geliyor. DQ-C çipi, farklı içerik türlerinin eklenmesini desteklemek için yeterli belleğe sahip olup, kullanıcıların cihazların dokunmatik ekranları veya ThinQ uygulaması aracılığıyla kolayca yönetilebilen bir dizi özel özellik ve işlevin keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

Farklı ev çözümleri sunuyor

Beyaz eşyaların "hizmetleştirilmesine" öncülük eden LG'nin yeni çözümü, tüketicilerin yaşam tarzlarına uyan ve onları geliştiren kişiselleştirilmiş ürünler ve özelleştirilmiş hizmetler sunuyor.

Tüketiciler, ThinQ UP 2.0 serisinden bir cihaz satın alırken, ev işleri ve yönetim yükünü azaltabilecek bir dizi hizmet arasından seçim yapabiliyor. Bunlar arasında, LG ürünlerinin performansına yardımcı olan ve performansı artıran abonelikler ve akıllı ev hizmetlerinin yanı sıra, özel giysi bakımı için çamaşırhane hizmetleri ve deterjan ve taze yiyeceklerin yeniden sipariş edilmesi için zaman kazandıran otomatik hizmetler de yer alıyor.

Örneğin, ThinQ UP 2.0'ınn çeşitli özellikleri sayesinde LG'nin yeni çamaşır makineleri, kullanıcıların yaşam tarzlarını destekleyen hepsi bir arada çözümler haline geliyor, kuru temizlemeden giysi saklamaya ve daha fazlasına kadar çeşitli uygun hizmetlere tek elden erişim sağlıyor.

Ürün odaklılıktan akıllı yaşam çözümleri işletmesine geçiş

LG'nin cihaz abonelik hizmeti, müşterilere üç ila altı yıl arasında değişen bir süre için kaydolma özgürlüğü sunarak, kendi bireysel koşullarına en uygun seçeneği seçmelerine olanak tanıyor. Abonelik süresi boyunca şirket, LG ThinQ uygulaması aracılığıyla aylık raporlar sunarak, müşterinin kullanım alışkanlıklarına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş ürün önerileri öneriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, LG ThinQ UP 2.0 serisinin daha hizmet tabanlı bir iş modeline doğru yolculuklarının başlangıcını işaret ettiğini belirterek, "Küresel ev aletleri pazarında önemli bir oyuncu olan LG, 'Hizmet Olarak Ev' (HaaS) çağına liderlik etmeye kararlı ve kullanıcılarının hayatlarını daha iyi hale getiren yenilikçi çözümler sunmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

1-5 Eylül tarihleri ??arasında IFA 2023 kapsamında Messe Berlin, Salon 18'de bulunan LG standını ziyaret edenler, LG'nin gelişmiş ThinQ 2.0 sistemini deneyimleyebilecek.