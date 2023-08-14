LG, IFA 2023'te Sürdürülebilir Yaşam İçin Yeniliklerini Tanıtacak

LG Electronics, IFA 2023 fuarı kapsamında sürdürülebilir yaşam temasıyla enerji verimli yeniliklerini tanıtacak. Şirket, kullanışlı ve sürdürülebilir ürün ve çözümlerden oluşan gelişmiş ekosistemini sergileyecek.

LG Electronics (LG), "Sürdürülebilir Yaşam, Herkese Neşe" teması altında, enerji verimli yeniliklerle herkes için daha iyi bir yaşam taahhüdü sunuyor.

LG açıklamasına göre, şirket, dünyanın dört bir yanından tüketicileri, Almanya'nın Berlin şehrinde 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek IFA 2023 çatısı altında en son yeniliklerini deneyimlemeye davet ediyor.

"Sürdürülebilir Yaşam, Herkese Neşe" teması altında şirket, "LG Sürdürülebilir Köy"ün yanı sıra daha iyi bir yaşam yaratmaya yardımcı olmak için tasarlanmış verimli, kullanışlı ve sürdürülebilir ürün ve çözümlerden oluşan gelişmiş ekosistemini tanıtacak.

???????IFA 2023 sırasında, Messe Berlin Salon 18'deki LG standını ziyaret edenler, şirketin en yeni ürünlerinin gelişmiş, çevre dostu özelliklerini ve işlevlerini keşfedecek, sürdürülebilir bir yaşam için kapsamlı vizyonunu öğrenebilecek.

IFA'ya katılamayacak olanlar, açılış gününden itibaren LG Global YouTube kanalına yüklenecek olan videoları izleyerek LG'nin inovasyon vitrinini keşfedebilecek.